Происшествия
КоммерсантъТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Уголовное дело о ДТП со смертельным исходом против актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.ТАСС09:14
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В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
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Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц
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Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской семинарии
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина.
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