Полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Уголовное дело о ДТП со смертельным исходом против актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Общество Обустраивающие «Лахта Центр» рабочие прекратили забастовку Строители, занимающиеся обустройством высотного здания "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге, завершили забастовку в районе небоскреба и перешли к переговорам с подрядчиком. 567

Здоровье Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19 Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. 626

Происшествия В Киеве около станции метро произошел взрыв В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости. 7

Космос Crew Dragon покинет МКС 1 августа Американский корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию 1 августа, его возвращение на Землю запланировано на 2 августа, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн. 1

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Прохладным август может быть на Алтае. В Москве и Подмосковье август обещает быть в пределах климатической нормы. 7

Происшествия В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо» Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург. 87

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 755

Общество ВОЗ заявила о выходе Бразилии на плато по коронавирусу Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. 1

Футбол «ПСЖ» продвинулся в переговорах с Неймаром о новом контракте Стороны продвинулись в переговорах, однако прогресс нельзя назвать огромным. Действующий контракт Неймара рассчитан до 30 июня 2022 года.

Футбол «Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.

Политика Надежда Томченко: «Я боюсь судебного преследования» Пресс-секретаря арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежду Томченко в СМИ называют одним из закулисных организаторов протестов.

Политика Песков оценил решение Турции по собору Святой Софии Госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. 172

Общество Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской семинарии Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина.

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 3,1K