Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Уголовное дело о ДТП со смертельным исходом против актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова передали в прокуратуру

Полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
ТАСС09:14

Подробнее о событии

Источник сообщил о передаче дела Ефремова в прокуратуру

РИА Новости10:18

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ09:36

Дело Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Известия09:17

Дело Ефремова направлено в прокуратуру для обвинительного заключения

Газета.Ru09:28

Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова направлено в прокуратуру

Эхо Москвы09:30

Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова передали в прокуратуру

ТАСС09:14

Дело Ефремова направлено на утверждение в прокуратуру

РЕН ТВ09:32
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Общество

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Путешествия

Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах

Приезжающие туристы выбирают преимущественно традиционные сочинские пляжи.
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Армия и оружие

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Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
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Общество

ВОЗ заявила о выходе Бразилии на плато по коронавирусу

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Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии

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Надежда Томченко: «Я боюсь судебного преследования»

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Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц

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Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской семинарии

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина.
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Семья рэпера Джигана и Оксаны Самойловой в этом году уже успела пережить много событий.
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