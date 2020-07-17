Происшествия
КоммерсантъТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Уголовное дело о ДТП со смертельным исходом против актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.ТАСС09:14
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