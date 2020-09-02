ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

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Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС. По его данным, господин Мистрюков вину признал, остальные фигуранты дела — нет.