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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС. По его данным, господин Мистрюков вину признал, остальные фигуранты дела — нет.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Экс-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС02:10
Подробнее о событии
Transsibinfo

Партнер Фургала признался в организации убийств

Transsibinfo04:24
Lenta.ru

Партнер Фургала признался в организации убийств

Lenta.ru02:54
ТАСС

Экс-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

ТАСС02:10
Коммерсантъ

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Коммерсантъ02:33
Znak.com

ТАСС: бывший партнер Фургала пошел на сделку со следствием

Znak.com02:14
URA.Ru

Бизнес-партнер Фургала пошел на сделку со следствием

URA.Ru02:14
Московский Комсомолец

СМИ: экс-партнер Фургала заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

Московский Комсомолец02:39

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.
Интерфакс03:32
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Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

Лондон, 31 августа 2020, 19:29 — REGNUM Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.
REGNUM31 августа в 12:29
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску

Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой с его девушкой разгорелся конфликт из-за требования надеть маску, у женщины сломаны два ребра и закрытая черепно-мозговая травма, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
РИА Новости05:08
24

Врач рассказала о роли чеснока и имбиря в укреплении иммунитета

Полезность употребления имбиря и чеснока для здоровья сильно преувеличена, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Как пояснила врач-иммунолог Марина Аплетаева, употребление этих продуктов в больших количествах в сезон дождей и холодов не поможет укрепить иммунную систему.
Уфимские Заметки05:16
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