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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС. По его данным, господин Мистрюков вину признал, остальные фигуранты дела — нет.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Экс-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС02:10
Подробнее о событии
Transsibinfo

Партнер Фургала признался в организации убийств

Transsibinfo04:24
Lenta.ru

Партнер Фургала признался в организации убийств

Lenta.ru02:54
Коммерсантъ

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Коммерсантъ02:33
Московский Комсомолец

СМИ: экс-партнер Фургала заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

Московский Комсомолец02:39
Znak.com

ТАСС: бывший партнер Фургала пошел на сделку со следствием

Znak.com02:14
URA.Ru

Бизнес-партнер Фургала пошел на сделку со следствием

URA.Ru02:14
ТАСС

Экс-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

ТАСС02:10

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.
Интерфакс06:04
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Украинское оборудование модуля «Наука» для МКС заменили российским

Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" Сергей Кузнецов, главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева В модуле будет находиться третье спальное место для российского космонавта, а также добавлен второй туалет отечественного сегмента МКС.
Piter.tv05:48

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Шойгу предупредил о вреде гаджетов

Чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов привело к тому, что люди стали меньше путешествовать, жить «коротко и непотребно», заявил в интервью «РИА Новости» президент Русского географического общества, глава Минобороны Сергей Шойгу.
Ведомости04:55
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца https: / / t.co / cvA2MY0Xnd pic.twitter.com / 5TafsQ7lA0 — РИА Новости (@ rianru) September 2, 2020 Кроме того, исследователи обнаружили и устранили несколько проблем оптической системы телескопа.
Взгляд.ру06:58