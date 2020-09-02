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Ведомости
Ведомости

ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Источник: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС02:10
Подробнее о событии
Lenta.ru

Партнер Фургала признался в организации убийств

Lenta.ru02:54
Коммерсантъ

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Коммерсантъ02:33
Московский Комсомолец

СМИ: экс-партнер Фургала заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

Московский Комсомолец02:39
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Экс-партнёр оказался смелее Фургала? Источник рассказал о сделке с СК

Царьград02:52
Znak.com

ТАСС: бывший партнер Фургала пошел на сделку со следствием

Znak.com02:14
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Бизнес-партнер Фургала пошел на сделку со следствием

URA.Ru02:14
ТАСС

Источник: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

ТАСС02:10

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
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Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет в случае получения разрешения на ее применение для старших возрастных групп.
Газета.Ru03:02
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Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – цитируют «РИА Новости» ответ прокуратуры на запрос о деле Навального.
Ведомости03:28
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Ученые завершили бурение на озере Пясино

Группе ученых из Новосибирского института геологии и минералогии СО РАН понадобилась почти неделя, чтобы провести работы на ключевой точке – южном районе озера Пясино, в нескольких километрах от боновых заграждений.
Северный город00:38