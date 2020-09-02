ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств
Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В источнике
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Источник: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве
Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС02:10
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