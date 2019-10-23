с чего всё началось

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, Гаврилов покинул Россию перед очередным заседанием по делу.

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