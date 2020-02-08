Общество

КоммерсантъКоммерсантъТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Читать в источнике
Комментировать475
с чего всё началось

Источник: китайские компании сокращают количество российских пилотов

Китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более 100 пилотов-россиян.
ТАСС02:31

Подробнее о событии

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Коммерсантъ06:48

Китайские авиакомпании увольняют иностранных пилотов, в том числе из России

Эхо Москвы08:32

Китайские авиакомпании начали увольнять российских пилотов

Российская газета06:04

Китайские авиакомпании стали массово увольнять иностранных пилотов

РБК05:37

СМИ: китайские авиакомпании поувольняют иностранных пилотов. Среди них более 100 россиян

Телеканал 360°04:51

Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний

Lenta.ru03:03

Источник: китайские компании сокращают количество российских пилотов

ТАСС02:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Происшествия

Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде

Известия 12:01
Общество

Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт

Эксперты предупредили, что оставляя деньги на «пластике», они буквально развязывают руки мошенникам, а приставы легко смогут арестовать средства, пишет Primpress.
News.ru 10:08
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ

НТВ 08:09
Наука

В Туле разработали новую методику лечения стресса

Ученые медицинского института создали и запатентовали методику определения и лечения стресса.
ГЛАС.RU 03:52
Наука

Ядерная зима на Земле окажет негативное влияние на экосистемы морей

ToDay News Ufa 06 февраля в 04:40
Общество

Доктор Мясников усомнился в эффективности вакцины от коронавируса

Медик напомнил, что вакцину от коронавируса разрабатывали на протяжении нескольких лет — ранее эпидемия атипичной пневмонии была зафиксирована в 2002 году и 2012 году.
URA.Ru 04:58
Политика

Российский «Лидер» оказался аутсайдером

Проект 23560 (шифр «Лидер») российского атомного эскадренного миноносца оказался аутсайдером, сообщает Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-морских НИИ и КБ.
Lenta.ru 10:19
Происшествия

В Самаре нашли пропавшую школьницу

РИА Новости 10:02
Общество

В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина

Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
РИА Новости 09:43
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument вчера в 10:02
Футбол

Иньеста выиграл Суперкубок Японии

Сегодня полузащитник поучаствовал в решающем матче Суперкубка Японии против грозной «Йокогамы».
ГЛАС.RU 04:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сыграла на пианино с внуками Валентина Юдашкина

Супруга Валентина Юдашкина — Марина показала, как Пугачева играет на музыкальном инструменте вместе с Анатолием и Аркадием.
StarHit.ru 02:30
Происшествия

Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой

Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой.
Невские Новости 09:02
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
РИА Новости 06:22
Общество

В Японии еще 41 человек заразился коронавирусом на круизном лайнере

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Японии, увеличилось число зараженных коронавирусом.
Новый День вчера в 00:04
Политика

В Анкаре прошли переговоры по Идлибу между Россией и Турцией

Переговоры российской делегации с турецкими коллегами прошли в субботу в Анкаре. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил телеканал Haber Turk.
Известия 12:06
Теннис

Российские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с Румынией

Победитель противостояния получит путевку в финальный турнир Кубка Федерации с участием 12 сборных, который состоится 14–19 апреля в Будапеште.
РБК 09:54
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Ульяновский губернатор ответил на сообщения о взрыве атомного реактора

РИА Новости 10:02
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Политика

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Известия 11:12
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК вчера в 08:25
Наука

Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса

Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Газета.Ru вчера в 15:21
Футбол

Соболев забил свой первый гол за «Спартак»

Форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол в ворота «Партизана» на 48-й минуте матча Кубка Париматч Премьер.
Спорт-Экспресс 07:10
Происшествия

На Магнитогорском металлургическом комбинате произошёл пожар

REGNUM 12:39
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Общество

Скорость распространения коронавируса замедлилась

Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).
Газета.Ru 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное