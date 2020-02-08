Общество
КоммерсантъТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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с чего всё началось
Китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более 100 пилотов-россиян.ТАСС02:31
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Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Эксперты предупредили, что оставляя деньги на «пластике», они буквально развязывают руки мошенникам, а приставы легко смогут арестовать средства, пишет Primpress.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Наука
В Туле разработали новую методику лечения стресса
Ученые медицинского института создали и запатентовали методику определения и лечения стресса.
Наука
Ядерная зима на Земле окажет негативное влияние на экосистемы морей
Общество
Доктор Мясников усомнился в эффективности вакцины от коронавируса
Медик напомнил, что вакцину от коронавируса разрабатывали на протяжении нескольких лет — ранее эпидемия атипичной пневмонии была зафиксирована в 2002 году и 2012 году.
Политика
Российский «Лидер» оказался аутсайдером
Проект 23560 (шифр «Лидер») российского атомного эскадренного миноносца оказался аутсайдером, сообщает Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-морских НИИ и КБ.
Происшествия
В Самаре нашли пропавшую школьницу
Общество
В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Футбол
Иньеста выиграл Суперкубок Японии
Сегодня полузащитник поучаствовал в решающем матче Суперкубка Японии против грозной «Йокогамы».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сыграла на пианино с внуками Валентина Юдашкина
Супруга Валентина Юдашкина — Марина показала, как Пугачева играет на музыкальном инструменте вместе с Анатолием и Аркадием.
Происшествия
Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой
Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
Общество
В Японии еще 41 человек заразился коронавирусом на круизном лайнере
На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Японии, увеличилось число зараженных коронавирусом.
Политика
В Анкаре прошли переговоры по Идлибу между Россией и Турцией
Переговоры российской делегации с турецкими коллегами прошли в субботу в Анкаре. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил телеканал Haber Turk.
Теннис
Российские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с Румынией
Победитель противостояния получит путевку в финальный турнир Кубка Федерации с участием 12 сборных, который состоится 14–19 апреля в Будапеште.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Наука
Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса
Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Футбол
Соболев забил свой первый гол за «Спартак»
Форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол в ворота «Партизана» на 48-й минуте матча Кубка Париматч Премьер.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Общество
Скорость распространения коронавируса замедлилась
Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).