Общество

КоммерсантъКоммерсантъТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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с чего всё началось

Источник: китайские компании сокращают количество российских пилотов

Китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более 100 пилотов-россиян.
ТАСС02:31

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СМИ: китайские авиакомпании поувольняют иностранных пилотов. Среди них более 100 россиян

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ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

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Китайские авиакомпании начали увольнять российских пилотов

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Китайские авиакомпании стали массово увольнять иностранных пилотов

РБК05:37

Китайские авиакомпании массово увольняют российских пилотов

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Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний

Lenta.ru03:03

Источник: китайские компании сокращают количество российских пилотов

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