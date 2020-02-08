Общество

КоммерсантъКоммерсантъТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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с чего всё началось

Источник: китайские компании сокращают количество российских пилотов

Китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более 100 пилотов-россиян.
ТАСС02:31

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ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Коммерсантъ06:48

Китайские авиакомпании увольняют иностранных пилотов, в том числе из России

Эхо Москвы08:32

Китайские авиакомпании начали увольнять российских пилотов

Российская газета06:04

Китайские авиакомпании стали массово увольнять иностранных пилотов

РБК05:37

СМИ: китайские авиакомпании поувольняют иностранных пилотов. Среди них более 100 россиян

Телеканал 360°04:51

Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний

Lenta.ru03:03

Источник: китайские компании сокращают количество российских пилотов

ТАСС02:31
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
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В квартире муниципального главы в Петербурге накрыли казино

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В Тирасполе раскритиковали инициативу Додона по Приднестровью

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Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
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В Ленинградской области погибли двое лыжников, провалившись под лед

Двое лыжников погибли в субботу, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
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«Эвертон» без проблем разобрался с «Кристал Пэлас»

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.
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Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

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Российская певица Анна Бутурлина выступит на «Оскаре»

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