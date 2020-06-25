Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса ФСО перед началом парада Победы 24 июня, не стали возбуждать уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На солдата, разбившего стекло автобуса ФСО, не стали заводить дело

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