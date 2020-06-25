Происшествия
Газета.RuНа солдата, разбившего стекло автобуса ФСО, не стали заводить дело
Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса ФСО перед началом парада Победы 24 июня, не стали возбуждать уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Общество
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций
Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
Политика
В МИД РФ отреагировали на переброску войск НАТО на территорию Польши
Россия в случае необходимости может принять необходимые меры по обеспечению безопасности в регионе из-за переброски войск НАТО из Германии в Польшу.
Газета.Ru 04:26
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Авто
Производство автомобилей в Петербурге упало на 30%
В январе-мае 2020 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 110,9 тыс. легковых автомобилей – на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Автоновости дня 03:47
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску автомобилей на новой платформе
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня 03:09
Здоровье
Врач-терапевт сообщил о главном коварстве коронавируса
Заведующий инфекционной больницей Краснодарского края Алексей Коновалов считает, что главная проблема коронавируса – это скорость ее распространения и порабощения человеческого организма.
ToDay News Ufa 05:46
Политика
У президента Киргизии не выявлено коронавируса
Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек.
Газета.Ru 02:35
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Футбол
Юрий Семин призвал Василия Кикнадзе уйти в отставку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе уйти покинуть свой пост.
Вести.Ru 05:15
Общество
Минкульт рассчитывает открыть кинотеатры в середине июля
Кинотеатры в России могут заработать с 15 июля, заявила министр культуры Ольга Любимова.
Коммерсантъ 05:20
Киберспорт
Число игроков Ori and the Will of the Wisps превысило два миллиона
Разработчики из Moon Studios поделились статистикой Ori and the Will of the Wisps, из которой стало известно, что число игроков метроидвании превысило два миллиона.
Игромания.ру 05:03
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru 01:51
Игры
Опубликован релизный трейлер новой игры про Губку Боба
REGNUM 23 июня в 10:11
Игры
Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»
Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус вчера в 19:06
Культура
Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет.
News-24.ru 05:29
Общество
Депутаты предложили отдать сотовые номера в собственность абонентам
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству.
Российская газета 04:55
Здоровье
В омском доме престарелых произошла вспышка коронавируса
Омск, 25 июня 2020, 10:01 — REGNUM В Омске в «Нежинском геронтологическом центре», подведомственном министерству труда и соцразвития региона, произошла вспышка коронавируса.
REGNUM 03:01
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Здоровье
Врач показал легкие переболевших коронавирусом людей
Патологоанатом с 30-летнем стажем Глеб Сычугов рассказал изданию «74.RU» о том, как выглядят легкие пациента, перенесшего коронавирус.
Live24 03:27
Здоровье
Власти Челябинской области в 2020 году увеличили финансирование медицины на 4 млрд рублей
Финансирование здравоохранения в Челябинской области за счет местного бюджета в 2020 году увеличено практически на 4 млрд рублей, что почти на 25% больше, чем в прошлом году.
ТАСС 02:50
Здоровье
В оперштабе рассказали о заполненности больниц в Екатеринбурге
Областной оперативный штаб подтвердил, что муниципальные больницы Екатеринбурга, принимающие больных с коронавирусом, заполнены.
Политсовет 04:50