Коронавирус

РБКРБКТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы

Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Источник: неисправность аппарата ИВЛ стала причиной пожара в больнице на севере Москвы

Неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стала причиной возгорания в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС15:07

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ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы

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Пациент погиб при пожаре в московской больнице для больных COVID-19

Газета.Ru15:38

Источник: неисправность аппарата ИВЛ стала причиной пожара в больнице на севере Москвы

ТАСС15:07

Пожарные ликвидировали возгорание в больнице No50 на севере Москвы, где лечатся пациенты с коронавирусом

Эхо Москвы16:01

Названа причина пожара в больнице №50 в Москве

ТВ Центр14:54

Названа предварительная причина пожара в московской больнице

Известия14:34

Аппарат ИВЛ стал причиной пожара в больнице для зараженных коронавирусом

Lenta.ru15:16
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Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима

Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии.
Вечерняя Москва 14:18
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Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
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Общество

Эксперт назвала сферы, в которых вырастет зарплата после пандемии

После окончания пандемии коронавируса заработная плата вырастет у работников в сфере образования, онлайн-развлечений, медицины.
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
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Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
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Обнародовано последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха

Lenta.ru вчера в 05:34
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Путин пообещал укрепление всех видов войск при любых обстоятельствах

Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению всех видов и родов войск.
РБК 18:14
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Еще 58 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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Общество

В ЧР 20 родственникам ветеранов ВОВ вручили ключи от новых квартир

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США зафиксировали взрыв части российского разгонного блока на орбите

Вашингтон, 10 мая 2020, 01:35 — REGNUM Военно-воздушные силы США заявляют, что они зафиксировали взрыв части российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
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Общество

Юморист Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом

Юморист и сатирик Анатолий Трушкин попал в больницу с коронавирусом, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 18:50
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Общество

Die Presse (Австрия): путинское поколение и великая война (Die Presse)

Центральную роль в исторической политике Кремля играет миф о победе во Второй мировой войне.
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Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

РИА Новости 10:37
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Двоюродный брат Нурмагомедова считает, что Фергюсон победит Гэтжи

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Общество

Губернатор Валерий Лимаренко сыграл и спел «День Победы»

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал всероссийскую акцию и спел под гитару песню "День Победы".
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Политика

Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
РИА Новости 19:28
Игры

Разработчики Cyberpunk 2077 опровергли слухи о микротранзакциях, но только в одиночном режиме

Стоит отметить, что подобным знаком ESRB помечает игры не только с микротранзакциями, но и любыми другими типами покупок: дополнительные уровни, предметы индивидуализации, аддоны и так далее.
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Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе

Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе.
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Технологии

Илон Маск начнет чипировать людей через год

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, разрабатывает чип, который будут внедрять в человеческий мозг.
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Происшествия

Тренер по ММА избил россиянку за просьбу надеть маску в магазине

Приехавший из Санкт-Петербурга в Крым тренер по смешанным единоборствам (ММА) избил продавщицу, которая попросила надеть маску в торговом помещении.
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Происшествия

В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом

Шестой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки выявили еще 19 жителей Кемеровской области с коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:43
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
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Общество

Определены сроки открытия школ и детских садов в России

Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru 15:09
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Захарова ответила на осквернение постамента памятника Коневу в Праге

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Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

vtomske.ru вчера в 00:10
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Marvel анонсировала скорый выход нового сериала «Досье Фьюри»

Студия Marvel объявила о выходе сериала под названием "Досье Фьюри".
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Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки

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АБН 09:55
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Общество

Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте.
Коммерсантъ вчера в 10:47
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Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
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