Неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стала причиной возгорания в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

с чего всё началось

Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы

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