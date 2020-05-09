Коронавирус
РБКТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы
Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стала причиной возгорания в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.ТАСС15:07
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru 10:41
Общество
В Санкт-Петербурге вводится масочный режим
С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
Вести.Ru 17:50
Здоровье
Путин установил страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
Президент России Владимир Путин подписал указ «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников», который предоставляет единовременную страховую выплату для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, заразившихся коронавирусной инфекцией при исполнении обязанностей.
Общероссийский Народный Фронт 07 мая в 03:27
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина отложила юбилей до конца пандемии
Юбилей у руководителя театра «Русская песня» случился в начале весны.
НДН.инфо 11:25
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Общество
Минздрав России допускает перенос ЕГЭ на осень
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил перенос проведения ЕГЭ на август-сентябрь.
НИА-Красноярск вчера в 22:08
Политика
Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус
Бывший президент США Барак Обама оценил действия нынешнего главы государства Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:31
Здоровье
Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском 13:56
Армия и оружие
Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
РИА Новости 18:02
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Единоборства
Сергей Харитонов дал прогноз на бой Фергюсон — Гэтжи
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов поделился мнением о главном поединке турнира UFC 249.
Bookmaker-ratings.ru 14:18
Общество
Губернатор Валерий Лимаренко сыграл и спел «День Победы»
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал всероссийскую акцию и спел под гитару песню "День Победы".
Сахалин.Инфо 06:37
Происшествия
В Мурманской области скончался пятый пациент с коронавирусом
Мурманск, 10 мая 2020, 00:02 — REGNUM В Мурманской области скончался пятый пациент с коронавирусом.
REGNUM 17:02
Общество
Российский миллиардер предложил губернатору закрыть Оленегорск
Крупнейший акционер "Северстали" Алексей Мордашов предложил главе региона Андрею Чибису закрыть Оленегорск, где находится предприятие компании - комбинат "Олкон".
Северпост вчера в 14:01
Кино
Режиссер М. Найт Шьямалан выбрал актеров для своего нового фильма
Американский кинорежиссёр и сценарист М. Найт Шьямалан объявил актёров в свой новый проект, сообщает Variety.
Inc-news.ru 08:59
Политика
Парламент Франции утвердил продление режима ЧП до 10 июля
Французский парламент окончательно утвердил в субботу законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС 15:12
Общество
Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы
Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 16:49
Здоровье
С подозрением на коронавирус в Петербурге пациентов принимают пять центров томографии
В Северной столице пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию принимают пять центров компьютерной томографии.
Мойка78 15:51
Игры
Опубликован трейлер игры про советских партизан в 1941 году
Игру «Партизаны 1941» планируют запустить уже этим летом, а пока работы над ней продолжаются.
Astera 13:43
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 13:33
Общество
Новый законопроект позволит получить школьный аттестат без ЕГЭ
Правительство внесло в Госдуму законопроект с целым пакетом неотложных мер, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:13
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 08:46
Общество
ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе
РИА Новости 16:49
Здоровье
«О скачке заболеваемости говорить нельзя, показатель растет очень медленно»
Во всех остальных регионах в сумме впервые зафиксировано более 5 тысяч новых диагнозов в день, однако о скачке заболеваемости говорить нельзя, показатель растет очень медленно.
BFM.ru 10:14
Общество
Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев
Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM 17:37