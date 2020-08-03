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РБКТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Полиция на всех станциях Московского метрополитена вновь начала массово штрафовать пассажиров без масок, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.ТАСС11:33
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