Полиция на всех станциях Московского метрополитена вновь начала массово штрафовать пассажиров без масок, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

Общество Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.

Происшествия Доктор Мясников рассказал о правилах спасения людей Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, рассказал россиянам, каких правил следует придерживаться, чтобы спасти человека, не пострадав при этом самим.

Киберспорт RodjeR сыграет за FlyToMoon на Omega League Владимир Никогосян - RodjeR, сыграет за коллектив FlyToMoon на предстоящем OMEGA League вместо Ильи Коробкина - ALOHADANCE.Напомним, что FlyToMoon получили прямое приглашение в Immortal-дивизион Европы, игры которого пройдут с 14 августа по 6 сентября.

Общество Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог. 39

Общество Вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей Вакцина от COVID-19 для детей станет доступна позднее — после того, как препарат пройдет полный цикл испытаний на взрослых.

Гаджеты Huawei впервые обошла Samsung по поставкам смартфонов Пекин, 1 августа 2020, 10:31 — REGNUM Объём глобальных поставок смартфонов китайской компании Huawei впервые превысил показатели южнокорейского производителя Samsung во втором квартале 2020 года. 53

Технологии Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолёта Уже несколько лет назад Virgin Galactic заключила договор с компанией Boom Supersonic, которая занимается разработкой собственного сверхзвукового самолёта, способного летать со скоростью 2,2 числа Маха.

Происшествия Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение. 156

Происшествия Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. 87

Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 2,1K

Театры В Мариинском театре ожидаются три премьеры до конца года Мариинский театр в Санкт-Петербурге планирует представить три новых постановки до конца 2020 года.

Культура Вешкелица получит 330 тысяч рублей для этнокультурного проекта 330 тысяч рублей получит Вешкелица на реализацию этнокультурного проекта. Об этом сообщает официальная страница Правительства Карелии.

Происшествия Украинскую топ-модель избили в Турции Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции. 51

Здоровье Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак В Российской кинологической федерации (РКФ) РИА Новости рассказали, какие продукты опасны для собак и дали рекомендации, которые помогут сохранить здоровье питомцев на долгие годы. 1

Экономика Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.

Экономика Восстановления жилищного рынка придется ждать годами Восстановления жилищного рынка придется ждать годами Из-за пандемии COVID-19 почти 60% девелоперов, чьи акции или облигации торгуются на бирже, в июле снизили объемы строительства.

Здоровье В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов. 1,1K

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей. 127