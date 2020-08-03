Коронавирус
РБКТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Полиция на всех станциях Московского метрополитена вновь начала массово штрафовать пассажиров без масок, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.ТАСС11:33
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Общество
Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию
В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ 21:06
Шоу-бизнес
Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили пять лет со дня свадьбы
Дмитрий сделал Татьяне предложение и они сыграли шикарную свадьбу в Сочи.
Газета Metro 07:07
Происшествия
Доктор Мясников рассказал о правилах спасения людей
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, рассказал россиянам, каких правил следует придерживаться, чтобы спасти человека, не пострадав при этом самим.
Lenta.ru 20:59
Киберспорт
RodjeR сыграет за FlyToMoon на Omega League
Владимир Никогосян - RodjeR, сыграет за коллектив FlyToMoon на предстоящем OMEGA League вместо Ильи Коробкина - ALOHADANCE.Напомним, что FlyToMoon получили прямое приглашение в Immortal-дивизион Европы, игры которого пройдут с 14 августа по 6 сентября.
Vprognoze.ru 12:06
Общество
Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог
Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог.
Коммерсантъ 19:12
Общество
Вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей
Вакцина от COVID-19 для детей станет доступна позднее — после того, как препарат пройдет полный цикл испытаний на взрослых.
Коммерсантъ 21:26
Гаджеты
Huawei впервые обошла Samsung по поставкам смартфонов
Пекин, 1 августа 2020, 10:31 — REGNUM Объём глобальных поставок смартфонов китайской компании Huawei впервые превысил показатели южнокорейского производителя Samsung во втором квартале 2020 года.
REGNUM 01 августа в 03:31
Технологии
Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолёта
Уже несколько лет назад Virgin Galactic заключила договор с компанией Boom Supersonic, которая занимается разработкой собственного сверхзвукового самолёта, способного летать со скоростью 2,2 числа Маха.
Машины и Механизмы 19:27
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Общество
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Театры
В Мариинском театре ожидаются три премьеры до конца года
Мариинский театр в Санкт-Петербурге планирует представить три новых постановки до конца 2020 года.
Известия 21:54
Культура
Вешкелица получит 330 тысяч рублей для этнокультурного проекта
330 тысяч рублей получит Вешкелица на реализацию этнокультурного проекта. Об этом сообщает официальная страница Правительства Карелии.
ГТРК Карелия 06:12
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru 21:17
Политика
Опубликовано видео с колонной белорусской бронетехники у границы с РФ
СМИ опубликовали кадры, на которых можно заметить колонну белорусской бронетехники около границы России.
Аргументы недели 01:32
Происшествия
По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Lenta.ru вчера в 03:29
Общество
Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 из-за возвращения туристов
Ранее глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев высказался о вспышках коронавируса в России.
RT на русском 20:44
Здоровье
Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак
В Российской кинологической федерации (РКФ) РИА Новости рассказали, какие продукты опасны для собак и дали рекомендации, которые помогут сохранить здоровье питомцев на долгие годы.
РИА Новости 21:31
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 18:13
Экономика
Восстановления жилищного рынка придется ждать годами
Восстановления жилищного рынка придется ждать годами Из-за пандемии COVID-19 почти 60% девелоперов, чьи акции или облигации торгуются на бирже, в июле снизили объемы строительства.
Коммерсантъ 14:35
Экономика
Николаев: новый глава правительства Якутии сосредоточится на развитии Арктической зоны
Тарасенко, который ранее занимал должность врио губернатора Приморья и замглавы Росморречфлота, в пятницу был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Якутии.
ТАСС 04:47
Здоровье
В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски
В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.
Life.ru вчера в 07:12
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Футбол
Панченко подпишет контракт с «Тамбовом»
Евро-футбол.ру 11:17
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29