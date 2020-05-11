Армия и оружие
Lenta.ruВ России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика
В России состоялись испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник агентства рассказал, что пуск ракеты состоялся с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
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с чего всё началось
Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты проведены недавно в России с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Ракета создается для моденизированной версии самолета Ту-22М3М, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:34
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Сингапурские ученые аннулировали прогнозы по окончанию пандемии
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна сообщили, что их прогнозы о сроках окончания пандемии COVID-19 в разных странах теперь недействительны.
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Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
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Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
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Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы
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Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
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Стартовало тестирование глобальной версии MIUI 12 от Xiaomi
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RuNews24.ru 08 мая в 04:05
Общество
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Жертвами пожара в частном хосписе "Второй дом" в подмосковном Красногорске, сообщение о котором поступило на пульт пожарной охраны в 23:59 мск 10 мая, стали 9 человек, передает ТАСС.
Инфорос 02:15
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по военным Индии
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Вечерний курьер вчера в 16:23
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Местные власти заявили, что не допустят второй волны распространения вируса.
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Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.
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По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
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