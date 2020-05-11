Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

В России состоялись испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник агентства рассказал, что пуск ракеты состоялся с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
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Источник: испытания новой гиперзвуковой ракеты прошли с борта Ту-22М3

Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты проведены недавно в России с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Ракета создается для моденизированной версии самолета Ту-22М3М, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:34

Подробнее о событии

В России прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты

Эхо Москвывчера в 22:04

ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

Коммерсантъвчера в 22:51

ТАСС сообщил об испытаниях гиперзвуковой ракеты с ракетоносца Ту-22М3М

РБКвчера в 22:27

Для ракетоносца Ту-22М3М испытали новую гиперзвуковую ракету

Российская газета00:05

В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

Lenta.ruвчера в 21:43

Стало известно об испытании новой гиперзвуковой ракеты с Ту-22М3

Взгляд.рувчера в 21:25

Источник: испытания новой гиперзвуковой ракеты прошли с борта Ту-22М3

ТАССвчера в 20:34
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Наука

Сингапурские ученые аннулировали прогнозы по окончанию пандемии

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна сообщили, что их прогнозы о сроках окончания пандемии COVID-19 в разных странах теперь недействительны.
Известия 02:09
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Происшествия

Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов

Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые они покинули накануне из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
Известия вчера в 12:25
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Общество

Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
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Армия и оружие

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
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Общество

Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
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Общество

В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 мая в 18:07
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Политика

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
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Происшествия

Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан

RT на русском вчера в 17:45
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Шоу-бизнес

Дочь певицы Юлии Началовой стала копией матери

Дочка скончавшейся около полутора лет назад певицы Юлии Началовой пошла по стопам матери.
Newia.ru вчера в 09:57
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Гаджеты

Стартовало тестирование глобальной версии MIUI 12 от Xiaomi

Еще до выхода официального релиза пользователи уже могли протестировать новую «операционку» более чем на 20 моделях смартфоном Xiaomi и Redmi, информирует MyDrivers.
RuNews24.ru 08 мая в 04:05
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 4 тыс. человек

Известия 02:56
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Общество

Ещё 77 больных коронавирусом выявлено во Владимирской области

Утром 11 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 77 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:18
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Политика

NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн

Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
REGNUM 02:18
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Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек

Жертвами пожара в частном хосписе "Второй дом" в подмосковном Красногорске, сообщение о котором поступило на пульт пожарной охраны в 23:59 мск 10 мая, стали 9 человек, передает ТАСС.
Инфорос 02:15
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по военным Индии

В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.
Вечерний курьер вчера в 16:23
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Общество

Власти Уханя пообещали не допустить второй волны коронавируса

Местные власти заявили, что не допустят второй волны распространения вируса.
Коммерсантъ 02:59
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Здоровье

Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей

Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости.
Сайт интересных новостей 09 мая в 20:00
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Происшествия

Виновника столпотворения на Сенном рынке задержали

В Петербурге установлена личность виновника массового скопления людей на Сенном рынке.
DP.RU 02:53
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Общество

В Саратовской области с начала эпидемии выздоровели 239 человек

Выздоровело с начала эпидемии 239 человек, за последние 24 часа — пять пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 02:21
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Происшествия

В Саратове погибла женщина при падении с башенного крана

Саратов, 11 мая 2020, 09:19 — REGNUM В Саратове вечером 10 мая в Заводском районе при падении с башенного крана с высоты 35 метров погибла женщина.
REGNUM 02:19
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Экономика

Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.
Lenta.ru 01:40
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Экономика

Журналисты подсчитали стоимость личных активов Илона Маска

Бизнесмен утверждает, что не нуждается в деньгах, но его адвокат на судебных разбирательствах с британским дайвером Верноном Ансвортом в прошлом году заявил, что Маску не хватает личных средств на выплату компенсаций по делу о клевете и, что большая часть активов предпринимателя - акции.
Газета.Ru 03:05
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Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия вчера в 07:02
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Здоровье

За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 вчера в 07:06
1K
Происшествия

На птицефабрике в Челябинской области произошел пожар

РБК вчера в 19:45
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Единоборства

У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Газета.Ru 01:15
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Общество

Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге

В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru 09 мая в 17:59
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
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Происшествия

В Кузбассе седьмой пациент с коронавирусом скончался от пневмонии

Известия 01:31
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