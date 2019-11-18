Происшествия

Газета.RuГазета.RuТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Главу УВД на московском метро отправили в отставку

МОСКВА, 18 ноября. / ТАСС/. Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.
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