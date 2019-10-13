Происшествия
RT на русскомВ ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД
В нескольких регионах России началось сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции. «В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить94
с чего всё началось
Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 19:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
REGNUM вчера в 10:57
Единоборства
Усик одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик в первом за карьеру поединке в супертяжелой весовой категории одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном.
РБК 00:39
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 23:45
Политика
Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией
"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
РИА Новости вчера в 23:01
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС вчера в 00:36
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове арестован
Коммерсантъ вчера в 09:06
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 11 октября в 07:15
Политика
Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии»
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса.
Российская газета вчера в 20:03
Происшествия
Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске
Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Известия 00:24
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 11 октября в 07:47
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
РИА Новости вчера в 08:13
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета вчера в 10:37
Армия и оружие
В Италии суд присяжных пояснил приговор украинскому военному Маркиву
Украина.ру вчера в 05:56
Политика
В Польше начались парламентские выборы
Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные парламентские выборы.
РИА Новости 01:08
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:59
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 11 октября в 13:20
Религия
Что запрещено делать в день Михаила, 13 октября
Сегодня православные волгоградцы отмечают праздник святого Михаила. Из нашего материала вы узнаете, как нужно вести себя в этот день.
Волга-Медиа 00:40
Политика
Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России
Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.
Народные новости вчера в 10:16
Армия и оружие
ВС Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии
Вооруженные силы Турции могли намеренно вести артиллерийский обстрел позиций американских военных в районе сирийского города Кобани, чтобы оттеснить их от сирийско-турецкой границы.
Известия 00:49
Экономика
Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты
Люди до сих пор используют наличные не потому, что считают их более удобными или безопасными, а потому, что только наличные дают возможность сохранять анонимность при совершении платежей, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Российская газета 11 октября в 07:54
Политика
В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
Известия вчера в 15:16
Экономика
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
Пятый канал 11 октября в 14:30
Политика
Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского
РБК 11 октября в 05:46
Происшествия
В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик
В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Известия вчера в 06:41
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Музыка
Группа «Кино» выступит спустя 30 лет
Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 04:04
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета вчера в 01:55
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК вчера в 11:26
Комментарии