Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

В нескольких регионах России началось сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции. «В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.

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