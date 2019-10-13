Происшествия
КоммерсантъТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД
Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, центральный аппарат ведомства затронут не будет. Сокращение связано «с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД».
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с чего всё началось
Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 19:02
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Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
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Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
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Выросло число жертв трагедии в керченском колледже
Sibnet Новости вчера в 08:55
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Усик победой дебютировал в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик встретился с американцем Чаззом Уизерспуном в Чикаго, США, в дебютном бою в рамках супертяжелого дивизиона.
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Кейт Миддлтон уволила свою самую преданную помощницу
Вся Британия в буквальном смысле замерла в недоумении, ведь герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия Софи Агнью, которая была ее самой преданной помощницей и частенько выступала в роли такой себе палочки-выручалочки, помогая разобраться в самых трудных ситуациях.
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Юлия Проскурякова спровоцировала слухи о второй беременности
Фанаты узнали в наряде Проскуряковой то самое платье, поэтому заподозрили ее во второй беременности, которую избранница Игоря Николаева пожелала скрыть.
Дни24 вчера в 12:35
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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Общество
Жители Екатеринбурга выбирают место для храма Святой Екатерины
В воскресенье в Екатеринбурге проходит опрос по месту строительства храма Святой Екатерины.
Вести.Ru 03:50
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Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.
РИА Новости 03:47
Происшествия
В Уфе в ДТП с автобусом пострадали 10 человек
Пострадавших, среди которых водитель автобуса, на месте ДТП осмотрели медики скорой помощи и госпитализировали в больницы №№ 17, 21 и 22.
Российская газета 01:10
Общество
Врач рассказала об опасности сухой кожи на локтях
Дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать сухая кожа на локтях.
Известия вчера в 10:43
Общество
Ректор МГИМО не считает нужным вводить распределение выпускников
Ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов заявил, что не считает необходимым введение обязательного распределения на работу выпускников вузов.
РИА Новости 03:52
Теннис
Медведев стал первым финалистом теннисного турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл полуфинальный матч турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Шанхае.
Аргументы и Факты вчера в 08:07
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru вчера в 16:59
Происшествия
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове 13 октября хоронят убитую девятилетнюю девочку. Проститься с ней пришли сотни человек.
REGNUM 04:00
Футбол
Фернандес пропустит матч против сборной Кипра
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ProstoProSport 01:50
Авто
Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором
В среду "АвтоВАЗ" сообщил о начале серийного производства Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E.
Тарантас Ньюс вчера в 04:39
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
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Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Единоборства
Боксёр, выступивший в андеркарде боя Усик — Уизерспун, оказался в коме
Боксёр был немедленно доставлен в больницу.
Чемпионат 03:40
Музыка
Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»
Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:59
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек
Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».
REGNUM 00:29
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Наука
Электрохимия на службе у фотоники: как углеродные нанотрубоки управляют лазерными импульсами
Результаты опубликованы в престижном международном журнале Nano Letters.
Naked Science 10 октября в 04:59
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 10 октября в 13:27
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
Российская газета 11 октября в 16:32
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Мощная магнитная буря обрушится на Алтайский край
От геомагнитных возмущений страдает большинство людей, но многие попросту не замечают связи между плохим самочувствием и влиянием магнитных бурь.
Катунь 24 11 октября в 22:45
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33