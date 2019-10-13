Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, центральный аппарат ведомства затронут не будет. Сокращение связано «с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД».
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с чего всё началось

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 19:02

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СМИ сообщили о сокращении числа сотрудников ГИБДД в регионах России

Газета.Ruвчера в 19:18

В регионах начали сокращать сотрудников ГИБДД

URA.Ruвчера в 20:51

ТАСС: две тысячи сотрудников ГИБДД переведут на работу с мигрантами

Телеканал 360°вчера в 20:31

В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД

Lenta.ruвчера в 20:26

Источник: в ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД

RT на русскомвчера в 23:34

ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

Коммерсантъвчера в 19:12

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

ТАССвчера в 19:02
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Происшествия

Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

Газета.Ru 04:35
Общество

В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма

Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.
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Политика

Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.
RT на русском 06:46
Происшествия

Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге

Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина в Екатеринбурге.
Известия вчера в 20:10
Здоровье

В Мосеве прошёл сход жителей СВАО и работников городской клинической больницы №40

Сход жителей Северо-восточного административного округа Москвы и работников городской клинической больницы №40 прошел на аллее Космонавтов.
Эхо Москвы 06:30
Политика

Американский сенатор устроила эксперимент в Facebook с рекламой Трампа

Кандидат в президенты от Демократической партии США и сенатор Элизабет Уоррен рассказала о своем эксперименте в Facebook с покупкой рекламы в поддержку американского президента Дональда Трампа.
Известия вчера в 22:55
Армия и оружие

Путин ответил на вопрос о новой холодной войне

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
Известия 06:17
Здоровье

Радий Хабиров провел выездной «Час главы» в Стерлибашевском районе

Башинформ вчера в 06:33
Политика

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Известия 05:37
Общество

В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова

В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова, который был осужден за неоднократные нарушения правил проведения массовых акций.
Эхо Москвы 05:30
Музыка

Группа «Кино» выступит спустя 30 лет

Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 04:04
Теннис

Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Газета.Ru 06:05
Политика

В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском вчера в 09:07
Политика

Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Общество

Глава ПФР уточнил, кому повысили пенсию до 44 тысяч рублей

В целом же, по словам Дроздова, после повышения страховые пенсии по старости в России выросли на одну тысячу рублей.
Primpress.ru вчера в 07:15
Футбол

УЕФА рассмотрит милитаристское празднование гола сборной Турции

УЕФА рассмотрит празднование гола игроками сборной Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Албании.
Чемпионат 05:16
Общество

Туристы назвали самые скучные города Европы

РИА Новости 03:18
Общество

Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса

Зарубежные диетологи перечислили растительные продукты, которые в некоторых случаях могут заменить мясо, так как содержат большое количество белка.
Российская газета 01:54
Кино

85 лет назад родился Савелий Крамаров

"Королю эпизода" Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет.
Газета.Ru 03:49
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье

МИР 24 вчера в 21:46
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины

В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Политика

В КНР сообщили о значительном прогрессе торговых переговоров с США

Китай достиг с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров.
Известия 11 октября в 19:46
Автоспорт

Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»

Тройку лидеров замкнул ещё один пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон. Команда Mercedes в шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.
Говорит Москва 02:54
Армия и оружие

Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе

Sputnik Эстония 05:00
Хоккей

«Локомотив» победил «Куньлунь» в матче КХЛ

Хоккеисты «Локомотива» одержали победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 05:27
Политика

МИД Латвии назвал неприемлемым празднование освобождения Риги в Москве

Латвия считает неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве в честь 75-летней годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, заявили в МИД страны.
RT на русском 11 октября в 22:25
Происшествия

Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»

Газета.Ru вчера в 09:37
Армия и оружие

Назван виновник утечки данных о российском супероружии

В западных СМИ заявляют о том, что Генри Фрезе, работник американской разведслужбы, виновен в утечке данных о тестировании китайского и российского «супероружия».
Discover24 02:42
Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
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