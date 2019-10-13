Происшествия
КоммерсантъТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД
Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, центральный аппарат ведомства затронут не будет. Сокращение связано «с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД».
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с чего всё началось
Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 19:02
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