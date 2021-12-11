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ТАСС: за год шампанское подорожало на 14 процентов до 317 рублей

Цена шампанского (игристого вина) в преддверии новогодних праздников выросла на 14 процентов в несетевой рознице, в сетевой — на 5 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru
Один из традиционных атрибутов Нового года — шампанское — подорожало перед праздниками, сообщает ТАСС.
ФАН
По информации компании «Эвотор», средняя цена бутылки шампанского в ноябре 2021 года составила 317 рублей.
Lenta.ru
В Москве средняя стоимость шампанского составила 491 рубль, в Санкт-Петербурге - 422 рубля.
ТАСС

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