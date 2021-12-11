Lenta.ruТАСС: за год шампанское подорожало на 14 процентов до 317 рублейЦена шампанского (игристого вина) в преддверии новогодних праздников выросла на 14 процентов в несетевой рознице, в сетевой — на 5 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.Lenta.ruОдин из традиционных атрибутов Нового года — шампанское — подорожало перед праздниками, сообщает ТАСС.ФАНПо информации компании «Эвотор», средняя цена бутылки шампанского в ноябре 2021 года составила 317 рублей.Lenta.ruВ Москве средняя стоимость шампанского составила 491 рубль, в Санкт-Петербурге - 422 рубля.ТАССЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаТелеканал 360°АБНГазета.RuФАНLive24Невские НовостиПодробнее о событииСредняя стоимость шампанского выросла почти на 15% в РоссииФАН02:59Эксперт: цена шампанского перед Новым годом выросла за год на 14% в несетевой розницеТАСС00:05Самое цитируемоеТАСС: за год шампанское подорожало на 14 процентов до 317 рублейLenta.ru01:51Шампанское перед Новым годом выросло в рознице на 14 процентовМосковский Комсомолец01:29Шампанское к Новому году подорожало на 14%URA.Ru01:06Цена шампанского увеличилась до 14% перед Новым годомМосква 2400:28Цены на шампанское выросли за год на 14% в несетевой рознице и на 5% — в сетевойТелеканал 360°00:17Показать ещёОценить8Поделиться