Общество

Газета.RuГазета.RuТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с космодрома Плесецка решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в ее электрооборудовании. Об этом ТАСС рассказали несколько источников в ракетно-космической отрасли.
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Запуск «Союза» с военным спутником с космодрома Плесецк был отменен из-за неисправности в электрооборудовании носителя

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