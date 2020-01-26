Общество
Газета.RuТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя
Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с космодрома Плесецка решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в ее электрооборудовании. Об этом ТАСС рассказали несколько источников в ракетно-космической отрасли.
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Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
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Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
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На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
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Названы неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле
При каких поломках нельзя не ездить на автомобиле, рассказала «Российская газета».
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Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
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Здоровье
В Китае рассказали о росте способности коронавируса к распространению
Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из КНР, увеличилась.
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Китайский вирусолог спрогнозировал время спада эпидемии коронавируса
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В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Общество
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
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Пятерых китайских студентов в Иркутске проверяют на коронавирус
Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, были госпитализированы с респираторным заболеванием.
Политика
Украинский дипломат заявил, что в Париже зреет недовольство Зеленским
Во Франции растет недовольство украинским президентом Владимиром Зеленским из-за паузы после "нормандского" саммита в Париже.
Происшествия
Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии
УМВД по Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку, после того, как пьяный полицейский сбил пешехода, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
Общество
Китайские эпидемиологи назвали источником коронавируса диких животных
Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV были дикие животные.
Происшествия
В Кургане посетитель сауны открыл стрельбу и ранил четырех человек
Посетитель сауны в Кургане устроил стрельбу из пневматического оружия по отдыхающим, сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СКР региона.
Происшествия
СК проверит обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой
Следственный комитет проверит обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом в деревне Подборки Козельского района Калужской области, сообщает СК по региону.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Биатлон
Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал золото в масс-старте на 15 км на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус
На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Культура
Названы имена наставников седьмого сезона шоу «Голос. Дети»
Ранее в «НьюИнформ»: Полина Гагарина не согласилась с выбором победителя на седьмом сезоне шоу «Голос».
Общество
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Происшествия
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На льдине, оторванной от берега в районе мыса Свободного в заливе Мордвинова, оказались около 600 рыбаков.
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МИД Ирана: виновный в крушении украинского Boeing находится в тюрьме
Военнослужащий, который по ошибке сбил украинский Boieng 737, находится в тюрьме, сообщает агентство ISNA со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.
Происшествия