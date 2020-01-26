Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с космодрома Плесецка решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в ее электрооборудовании. Об этом ТАСС рассказали несколько источников в ракетно-космической отрасли.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.

Здоровье Китайский вирусолог спрогнозировал время спада эпидемии коронавируса Меры по профилактике эпидемии коронавируса, предпринимаемые властями КНР, могут замедлить темпы распространения вируса уже через 20 дней, заявил китайский вирусолог, академик Китайской академии инженерных наук Вэнь Юймэй, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Общество В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.