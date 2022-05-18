Количество активных клиентов в месяц выросло на 65%, с 10,7 млн человек (I квартал 2021 г.) до 17,7 млн человек (I квартал 2022 г.). Количество ежедневных активных пользователей увеличилось на 86% в годовом выражении — с 3,6 млн до 6,9 млн.