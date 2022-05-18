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TCS Group не будет возобновлять выплату дивидендов до конца этого года

TCS Group также сообщила, что не будет выплачивать дивиденды до конца 2022 года.
Коммерсантъ
"11 марта 2021 года группа объявила о приостановке выплаты дивидендов на оставшуюся часть 2021 года. Сегодня группа подтверждает, что приостановка выплаты регулярных квартальных дивидендов продлена до декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Finam.Ru
Количество активных клиентов в месяц выросло на 65%, с 10,7 млн человек (I квартал 2021 г.) до 17,7 млн человек (I квартал 2022 г.). Количество ежедневных активных пользователей увеличилось на 86% в годовом выражении — с 3,6 млн до 6,9 млн.
Ведомости
28 апреля стало известно, что «Интеррос» Владимира Потанина купит у траста семьи Тинькова 35% в TCS Group.
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