"11 марта 2021 года группа объявила о приостановке выплаты дивидендов на оставшуюся часть 2021 года. Сегодня группа подтверждает, что приостановка выплаты регулярных квартальных дивидендов продлена до декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Количество активных клиентов в месяц выросло на 65%, с 10,7 млн человек (I квартал 2021 г.) до 17,7 млн человек (I квартал 2022 г.). Количество ежедневных активных пользователей увеличилось на 86% в годовом выражении — с 3,6 млн до 6,9 млн.
Президент Хорватии Зоран Миланович намерен отправить письмо с инструкциями послу республики при НАТО Марио Нобило голосовать против вступления Финляндии и Швеции в альянс до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не будет изменено избирательное законодательство, пишет хорватское издание N1.
Представитель Минцифры не стал комментировать, на какие конкретно льготы сможет претендовать Сбербанк, но напомнил, что госаккредитацию может получить любая компания, среди видов деятельности которой присутствуют ИТ-направления, и что аккредитация «является необходимым, но недостаточным условием для получения налоговых льгот для ИТ-компаний».