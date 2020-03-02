Общество

РБКРБКTCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении головной компании группы TCS Group Holding (TCSGH), опубликованном на сайте Лондонской биржи.
Читать в источнике
Комментировать287
с чего всё началось
«Ожидается, что Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобожденным под залог после выдачи ордера на его задержание», — сказано в сообщении TCS Group Holding, опубликованном
 на сайте Лондонской биржи.
Телеканал 360°05:32

Подробнее о событии

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

РБК05:05

«За неуплату налогов может последовать тюрьма»: юристы о перспективах дела Олега Тинькова в Лондоне

Forbes05:28

Основатель холдинга TCS Group Олег Тиньков вынужден остаться в Лондоне из-за ордера на его арест

Эхо Москвы05:03

Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США

Коммерсантъ04:14

Тинькова обязали находиться в Лондоне из-за спора с налоговой службой США

Ведомости04:13

Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства с налоговой службой США

ТАСС04:05

США выдали ордер на арест миллиардера Тинькова

URA.Ru04:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости 05:01
Общество

В Иране умер заразившийся коронавирусом чиновник

В Иране в понедельник скончался член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммад Мирмохаммади, сообщает агентство Fars.
Аргументы и Факты 05:31
Политика

Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Московский Комсомолец 05:44
Армия и оружие

В Сирии турки сбили два самолета правительственных сил

Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.
BFM.ru вчера в 07:43
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве

Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:47
Биатлон

МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Lenta.ru 03:46
Общество

В Ухане закрыли первую больницу для заражённых коронавирусом

Piter.tv 04:57
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Политика

Ветераны приднестровского конфликта устроили митинг в Кишиневе

РИА Новости 06:25
Общество

В Минпросвещения назвали минимальную стоимость обеда младшеклассников

Вопрос о стоимости одного горячего обеда для школьника задала первый зампред комитета Ольга Окунева.
РИА Новости 04:51
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
RuNews24.ru вчера в 06:46
Политика

Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Газета.Ru 05:05
Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Газета.Ru 00:47
Культура

Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ

Культуромания 00:24
Общество

В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу

Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
РИА Новости 04:55
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Коммерсантъ 01:36
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия

26 россиян госпитализированы в Петербурге с подозрением на коронавирус

В инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге на 2 марта находится 26 пациентов с подозрением на коронавирус.
Вестник Кавказа 06:17
Происшествия

Замруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске

Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве.
Известия 04:53
Энергетика

Песков: на совещании Путина с нефтяниками перед ОПЕК+ решений не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вчерашнем совещании с нефтяниками и представителями правительства, на котором обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках в связи со вспышкой коронавируса.
Коммерсантъ 06:12
Общество

В Саратове предложили создать ведомство по развитию старых кварталов

Депутат Сергей Курихин подчеркнул, что с созданием парковок напрямую связано развитие города.
Регион 64 05:41
Происшествия

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости вчера в 22:17
Происшествия

На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

На перегоне между станциями «Алма-Атинская» и «Орехово» Замоскворецкой линии прервалось движение поездов из-за падения пассажира на пути.
РБК 05:36
Общество

Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины

BFM.ru 05:20
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Общество

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
РИА Новости 04:32
Общество

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте

В ведомстве добавили, что вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число.
Газета.Ru 02:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное