Общество

РБКРБКTCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи. Сумму внесенного бизнесменом залога TCS не назвала.
Читать в источнике
Комментировать212
с чего всё началось
Британский таблоид Daily Express без ссылок на конкретный источник сообщил
, что российский миллиардер Олег Тиньков внес в Великобритании в качестве залога 20 млн фунтов стерлингов на время разбирательства с Налоговой службой США, которая якобы требует его экстрадиции.
Znak.comвчера в 17:41

Подробнее о событии

США выдали ордер на арест миллиардера Тинькова

URA.Ru04:24

Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США

Коммерсантъ04:14

Бизнесмен Олег Тиньков будет находиться в Лондоне на время судебного разбирательства с налоговой службой США

Эхо Москвы04:31

Тинькова обязали находиться в Лондоне из-за спора с налоговой службой США

Ведомости04:13

Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства с налоговой службой США

ТАСС04:05

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

РБК04:01

Компания Тинькова подтвердила ордер на его арест

Forbes04:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

РИА Новости 03:09
Армия и оружие

Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром

ИА Новороссия 02:35
Общество

IT-разработчики испугались расширения полномочий ФАС

Российские IT-компании выступили против инициативы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о расширении полномочий ведомства в сфере интеллектуальной собственности, сообщает РБК со ссылкой на письмо отрасли, направленного в адрес Минкомсвязи.
Газета.Ru 04:38
Здоровье

В больницах Хайнаня осталось 15 пациентов с коронавирусом

В госпиталях провинции Хайнань по данным на 1 марта 2020 года остаётся всего 15 пациентов с коронавирусом.
REGNUM вчера в 20:50
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Газета.Ru 00:22
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Kaluga-poisk.ru 02:07
Политика

Кремль выразил приверженность сочинским договоренностям по Сирии

В Кремле уточнили, что РФ сохраняет приверженность сочинским договоренностям и выступает за территориальную целостность Сирии.
iReactor 04:44
Здоровье

В СПб усилили контроль за пациентами с подозрением на коронавирус

У поступивших пациентов оперативно берут все необходимые анализы и осуществляют постоянный контроль за их состоянием.
Красная весна 03:48
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Коммерсантъ 01:36
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета 29 февраля в 06:47
Футбол

Серия А может перенести 4 матча 27-го тура Серии А на этой неделе

В среду в Риме состоится экстренное собрание всех 20 команд чемпионата Италии.
Soccer.ru 03:40
Политика

«Ъ» назвал возможные сценарии выборов в Госдуму в 2021 году

Еще одним сценарием думских выборов специалисты назвали вариант, при котором списки "Единой России" возглавит глава государства Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
Газета.Ru 01:54
Шоу-бизнес

Актер Ефремов сломал ребро на даче

URA.Ru вчера в 02:44
Общество

Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:30
Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Газета.Ru 00:47
Авто

В Петербурге упали продажи автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам января 2020 года сократились на 2% до 8 466 единиц.
Автоновости дня 04:35
Экономика

Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых

Промсвязьбанк намерен взыскать с супругов Дмитрия и Людмилы Ананьевых 17 млн руб. Это разница, которую супруги получили в свою пользу за счет кольцевой кредитно-депозитной схемы.
Ведомости вчера в 22:51
Фигурное катание

Фигуристка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Известия вчера в 21:04
Происшествия

В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Газета.Ru 04:31
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке

Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Российская газета 01:25
Экономика

Консультанту по строительству моста через Обь заплатят 70 млн рублей

RuNews24.ru 04:35
Общество

С 1 марта в России вступили в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили, а также заработали несколько других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 09:29
Происшествия

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребёнком

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребёнком.
Комсомольская правда 01:50
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Политика

Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с 89-летием единственного президента СССР Михаила Горбачева.
РБК 03:19
Космос

Впервые астрономы обнаружили экзопланету с помощью радиоволн

Астрономы обнаружили, что у нее есть планета, масса которой всего лишь в пять раз превышает массу Земли.
HotGeo 29 февраля в 06:45
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru 04:27
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное