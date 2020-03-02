Общество
РБКTCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи. Сумму внесенного бизнесменом залога TCS не назвала.
Читать в источнике
Оценить282
с чего всё началось
Британский таблоид Daily Express без ссылок на конкретный источник сообщил, что российский миллиардер Олег Тиньков внес в Великобритании в качестве залога 20 млн фунтов стерлингов на время разбирательства с Налоговой службой США, которая якобы требует его экстрадиции.Znak.comвчера в 17:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Армия и оружие
Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
Общество
IT-разработчики испугались расширения полномочий ФАС
Российские IT-компании выступили против инициативы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о расширении полномочий ведомства в сфере интеллектуальной собственности, сообщает РБК со ссылкой на письмо отрасли, направленного в адрес Минкомсвязи.
Здоровье
В больницах Хайнаня осталось 15 пациентов с коронавирусом
В госпиталях провинции Хайнань по данным на 1 марта 2020 года остаётся всего 15 пациентов с коронавирусом.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Политика
Кремль выразил приверженность сочинским договоренностям по Сирии
В Кремле уточнили, что РФ сохраняет приверженность сочинским договоренностям и выступает за территориальную целостность Сирии.
Здоровье
В СПб усилили контроль за пациентами с подозрением на коронавирус
У поступивших пациентов оперативно берут все необходимые анализы и осуществляют постоянный контроль за их состоянием.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Футбол
Серия А может перенести 4 матча 27-го тура Серии А на этой неделе
В среду в Риме состоится экстренное собрание всех 20 команд чемпионата Италии.
Политика
«Ъ» назвал возможные сценарии выборов в Госдуму в 2021 году
Еще одним сценарием думских выборов специалисты назвали вариант, при котором списки "Единой России" возглавит глава государства Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
Шоу-бизнес
Актер Ефремов сломал ребро на даче
Общество
Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
Общество
Власти Якутска предложили ввести налог на собак
Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Авто
В Петербурге упали продажи автомобилей
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам января 2020 года сократились на 2% до 8 466 единиц.
Экономика
Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых
Промсвязьбанк намерен взыскать с супругов Дмитрия и Людмилы Ананьевых 17 млн руб. Это разница, которую супруги получили в свою пользу за счет кольцевой кредитно-депозитной схемы.
Фигурное катание
Фигуристка Сотникова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Происшествия
В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом
В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Происшествия
Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке
Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Общество
С 1 марта в России вступили в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили, а также заработали несколько других нормативов и правил.
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребёнком
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребёнком.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
Путин поздравил Горбачева с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с 89-летием единственного президента СССР Михаила Горбачева.
Космос
Впервые астрономы обнаружили экзопланету с помощью радиоволн
Астрономы обнаружили, что у нее есть планета, масса которой всего лишь в пять раз превышает массу Земли.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.