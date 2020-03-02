с чего всё началось

Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи. Сумму внесенного бизнесменом залога TCS не назвала.

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

Общество IT-разработчики испугались расширения полномочий ФАС Российские IT-компании выступили против инициативы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о расширении полномочий ведомства в сфере интеллектуальной собственности, сообщает РБК со ссылкой на письмо отрасли, направленного в адрес Минкомсвязи.

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