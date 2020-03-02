Общество

РБКРБКTCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении головной компании группы TCS Group Holding (TCSGH), опубликованном на сайте Лондонской биржи.
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«Ожидается, что Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобожденным под залог после выдачи ордера на его задержание», — сказано в сообщении TCS Group Holding, опубликованном
 на сайте Лондонской биржи.
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