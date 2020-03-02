с чего всё началось

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении головной компании группы TCS Group Holding (TCSGH), опубликованном на сайте Лондонской биржи.

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

Происшествия У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.

Армия и оружие В Средиземное море вошел американский авианосец Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.

Космос Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Происшествия СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.

Происшествия В Екатеринбурге на стройке упала стрела башенного крана На улице Белинского в Екатеринбурге, где возводят многоэтажный жилой комплекс, сегодня во второй половине дня надломилась и упала стрела башенного крана.

Биатлон CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).

Футбол Семин отреагировал на критику Губерниева Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.

Энергетика Цена на нефть выросла более чем на 3 % 27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 4 %, составив 49,66 долларов за баррель.

Здоровье Роспотребнадзор назвал способы укрепления иммунитета По случаю Всемирного дня иммунитета, который отмечается 1 марта, специалисты Роспотребнадзора дали россиянам ряд рекомендаций.

Общество Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".

Общество Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски «При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.

Экономика ЦБ хочет сдвинуть срок перечисления средств от сделки по Сбербанку Продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в федеральный бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка предложила первый зампредседателя Центробанка РФ Ксения Юдаева.

Происшествия СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских В феврале этого года, по данным СК РФ, Национальная полиция Украины и прокуратура Автономной Республики Крым (базируется в Херсоне) инициировали уголовное преследование трех российских следователей, которые вели дело Чийгоза.

Экономика Банки в России ограничили выдачу кредитных карт Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.

Происшествия На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре (ТЦ) Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан (входит в Манильскую агломерацию), сообщает The Philipino Times.