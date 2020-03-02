с чего всё началось

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении головной компании группы TCS Group Holding (TCSGH), опубликованном на сайте Лондонской биржи.

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

Биатлон МОК передал в суд поддельные подписи Родченкова 1. Адвокат российских биатлонисток заявил о поддельных подписях Родченкова в документах МОК В понедельник, 2 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций Международного олимпийского комитета (МОК).

Происшествия СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.

Общество Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева Президент РФ Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования убийства журналиста и телеведущего Владислава Листьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".

Музыка Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.

Энергетика Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза» Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.

Политика Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.

Армия и оружие ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии Комиссия Организации объединенных наций (ООН) по Сирийской Арабской Республике (САР) пришла к заключению, что воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением, сообщает Anadolu.

Армия и оружие Зафиксирована волна самоубийств ветеранов войны в Афганистане Как пишет издание, зафиксированная недавно волна самоубийств ускорит планы правительства по созданию новых служб охраны психического здоровья для ветеранов войны.

Политика Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

Политика Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".