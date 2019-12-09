Происшествия
РИА НовостиТЦ «Город» в Москве проверяют из-за сообщения о минировании
Анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в адрес торгового центра "Город" на юго-востоке Москвы, проводится проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Около 850 человек эвакуировали из школы на севере Москвы в связи с угрозой взрыва
Агентство Москвавчера в 05:31
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Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Политика
Песков: окончательно договориться по газу в Париже не удалось
По итогам переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не удалось окончательно договориться по транзиту газа, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Супруга помогла хоккеисту Щербаку потерять работу
Супруга помогла хоккеисту Щербаку потерять работу Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский объяснил, почему он расторг контракт с хоккеистом Никитой Щербаком, который успел поиграть в НХЛ.
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy в России получили Android 10 и One UI 2
Смартфоны Samsung Galaxy в России получили ОС Android 10 и оболочку операционной системы One UI 2. Это облегчит работу с гаджетами, поможет снизить потребление энергии аккумулятором и улучшит графику.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Политика
Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике
Президенты России, Украины, Германии и Франции приняли на саммите «нормандской четвёрки» в Париже итоговое коммюнике.
Экономика
Подсчитаны траты России на импортозамещение
Подсчитано, что в общей сложности за шесть лет на импортозамещение ушло почти три триллиона рублей.
Происшествия
Названо место работы вероятного убийцы двух девушек в Екатеринбурге
Предполагаемый убийца двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге работал инженером на одном из местных предприятий.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Экономика
«Ростех» оценил расходы операторов на «закон Яровой» в 10 млрд рублей
Российские операторы-связи и интернет-компании потратили больше 10 млрд рублей на закупку российского оборудования для исполнения "закона Яровой", сообщил директор радиоэлектронного комплекса "Ростеха" Сергей Сахненко.
Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Происшествия
Педофил в Красноярске совратил 36 маленьких девочек
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Общество
В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей
Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
Происшествия
Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров
Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Спорт
Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй
Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
Зеленский пригласил журналистов РИА «Новости» и RT в Киев
Корреспонденты РИА «Новости» и RT приняли приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Общество
Шесть регионов России сделали 31 декабря выходным
Уже шесть регионов России объявили 31 декабря 2019 года официальным выходным.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Наука
В Роспотребнадзоре предлагают лечить ВИЧ редактированием генома
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разработала с целью лечения ВИЧ-инфекций российскую версию системы редактирования генома CRISPR, основанную на внесении изменений в генетический аппарат клеток.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.