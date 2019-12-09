Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиТЦ «Город» в Москве проверяют из-за сообщения о минировании

Анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в адрес торгового центра "Город" на юго-востоке Москвы, проводится проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Московские школы проверили после сообщений о минировании

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Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

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Газета.Ru 06:44
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Россиян предупредили о погодных аномалиях

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Lenta.ru вчера в 07:49
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RT на русском вчера в 17:48
Экономика

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Подсчитано, что в общей сложности за шесть лет на импортозамещение ушло почти три триллиона рублей.
Lenta.ru 08:00
Происшествия

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REGNUM 07:12
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

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Шоу-бизнес

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Экономика

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Российские операторы-связи и интернет-компании потратили больше 10 млрд рублей на закупку российского оборудования для исполнения "закона Яровой", сообщил директор радиоэлектронного комплекса "Ростеха" Сергей Сахненко.
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Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
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Происшествия

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Московский Комсомолец 06:43
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
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В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей

Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
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Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров

Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
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Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй

Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
RT на русском 05:05
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Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
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Происшествия

Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

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Зеленский пригласил журналистов РИА «Новости» и RT в Киев

Корреспонденты РИА «Новости» и RT приняли приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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Шесть регионов России сделали 31 декабря выходным

Уже шесть регионов России объявили 31 декабря 2019 года официальным выходным.
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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
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В Роспотребнадзоре предлагают лечить ВИЧ редактированием генома

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Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
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