Коронавирус
РИА НовостиТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора. Губернатор Петербурга Александр Беглов внес соответствующие изменения в постановление городского правительства о противодействии COVID-19.
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Александр Беглов рассказал об очередном смягчении ограничений в Петербурге
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Снятие режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 27 июля 2020 года: что изменится
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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
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Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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