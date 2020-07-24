Коронавирус
РИА НовостиТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора. Губернатор Петербурга Александр Беглов внес соответствующие изменения в постановление городского правительства о противодействии COVID-19.
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Снятие режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 27 июля 2020 года: что изменится
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