Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора. Губернатор Петербурга Александр Беглов внес соответствующие изменения в постановление городского правительства о противодействии COVID-19.

ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля

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