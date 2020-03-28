Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыТЦ, кафе и рестораны Мордовии закрыты на карантин

В Мордовии закрыты кафе, рестораны и торговые центры по распоряжению главы республики Владимира Волкова, сообщает пресс-служба правительства региона. Данная мера будет действовать с 28 марта по 5 апреля. Исключение составляют обслуживание на вынос и доставка заказов.
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В Мордовии усилили ограничительные меры для борьбы с коронавирусом

REGNUMвчера в 14:55

В Мордовии на неделю закрыли кафе, бани и салоны красоты

МордовМедиа02:02

В Мордовии рестораны, кафе и ТЦ закрыли до 5 апреля из-за коронавируса

РИА Новости01:33

В Мордовии с 28 марта будут временно закрыты рестораны и ТЦ

RT на русском01:47

ТЦ, кафе и рестораны Мордовии закрыты на карантин

Аргументы и Факты02:15

В Мордовии закрываются торговые центры, рестораны и салоны красоты

Красная весна05:37
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
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В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске 10:20
Здоровье

Медики установили сроки сохранения коронавируса в организме

«Результат нашего исследования показал, что у половины переболевших COVID-19 сохранялся в организме даже после исчезновения всех симптомов в течение от одного до восьми дней», — рассказал член группы, пульмонолог Локеш Шарма.
ФАН 09:12
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В Ленобласти подросток сбил сверстника на машине и погиб

В Ленинградской области в результате ДТП погиб 15-летний подросток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
РБК 17:04
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

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Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Политика

В Петербург стягивают военную технику

Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.
Росбалт вчера в 10:05
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ВОЗ выпустила рекомендации для остающихся дома

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации для людей, которые вынуждены оставаться дома в связи с распространением коронавируса.
BFM.ru вчера в 06:29
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС 13:53
Интернет

В Firefox 76 появится дополнительная защита сохранённых паролей

По сообщениям сетевых источников, разработчики из компании Mozilla готовятся добавить в свой браузер Firefox новую функцию защиты сохранённых пользовательских паролей с помощью специального мастер-пароля.
3DNews 13:44
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва 04:53
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
ТАСС вчера в 09:56
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

РБК 14:25
Авто

АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Evo-rus.com вчера в 08:54
Общество

В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом

Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Московский Комсомолец 16:42
Общество

Московское метро «переименовало» станции из-за коронавируса

В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС.
Российская газета 16:40
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 26 марта в 19:22
Происшествия

Первые случаи коронавируса зафиксировали в Омской области

Три случая заболевания новым коронавирусом впервые зафиксированы в Омской области.
Известия 17:20
Общество

Алексей Хотин выставил бизнес-центры на борьбу с коронавирусом

В 38 офисных и бизнес-центрах господина Хотина могут безвозмездно разместиться больницы, карантины, а также, если потребуется, войска, оперативные штабы силовых и правоохранительных структур.
Коммерсантъ 06:06
Общество

В больницу в Коммунарке попал миллиардер

Lenta.ru 12:06
Армия и оружие

Япония решила создать собственный самолет-невидимку

Предпочтение отечественному дизайну истребителя отдала Япония в стремлении создать собственный самолет-невидимку, 28 марта сообщает издание The Japan Times.
Красная весна 17:25
Футбол

Крауч о встрече с Роналдо: он пил пиво и держал пепельницу на животе. Меня он не узнал

Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч рассказал, что всегда мечтал сыграть в одной команде с бразильцем Роналдо и поделился воспоминании о встрече с ним.
Metaratings 15:55
Общество

Власти Калининградской области закроют досуговые заведения

Постановление о закрытии ряда учреждений и заведений в Калининградской области подписал глава региона Антон Алиханов.
iReactor вчера в 14:19
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу

У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус. Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.
Pravda.Ru вчера в 14:22
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия 17:44
Общество

Биолог оценила российский препарат от коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.
Взгляд.ру 14:17
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета 09:37
Общество

В Ухане метро возобновило работу

В китайском Ухане, который стал очагом распространения COVID-19, с сегодняшнего дня метрополитен возобновил свою работу.
Газета Кемерова 02:29
Здоровье

В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Lenta.ru 11:41
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 млн рублей

Недавно появилась новость, что супруги приняли решение продать собственный дом стоимостью 140 миллионов рублей.
OAnews 03:01
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