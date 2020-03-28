Коронавирус
Аргументы и ФактыТЦ, кафе и рестораны Мордовии закрыты на карантин
В Мордовии закрыты кафе, рестораны и торговые центры по распоряжению главы республики Владимира Волкова, сообщает пресс-служба правительства региона. Данная мера будет действовать с 28 марта по 5 апреля. Исключение составляют обслуживание на вынос и доставка заказов.
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Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Здоровье
Медики установили сроки сохранения коронавируса в организме
«Результат нашего исследования показал, что у половины переболевших COVID-19 сохранялся в организме даже после исчезновения всех симптомов в течение от одного до восьми дней», — рассказал член группы, пульмонолог Локеш Шарма.
Происшествия
В Ленобласти подросток сбил сверстника на машине и погиб
В Ленинградской области в результате ДТП погиб 15-летний подросток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Политика
В Петербург стягивают военную технику
Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.
Здоровье
ВОЗ выпустила рекомендации для остающихся дома
Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации для людей, которые вынуждены оставаться дома в связи с распространением коронавируса.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Интернет
В Firefox 76 появится дополнительная защита сохранённых паролей
По сообщениям сетевых источников, разработчики из компании Mozilla готовятся добавить в свой браузер Firefox новую функцию защиты сохранённых пользовательских паролей с помощью специального мастер-пароля.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
Авто
АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada
АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Общество
В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом
Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Общество
Московское метро «переименовало» станции из-за коронавируса
В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Происшествия
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Омской области
Три случая заболевания новым коронавирусом впервые зафиксированы в Омской области.
Общество
Алексей Хотин выставил бизнес-центры на борьбу с коронавирусом
В 38 офисных и бизнес-центрах господина Хотина могут безвозмездно разместиться больницы, карантины, а также, если потребуется, войска, оперативные штабы силовых и правоохранительных структур.
Общество
В больницу в Коммунарке попал миллиардер
Армия и оружие
Япония решила создать собственный самолет-невидимку
Предпочтение отечественному дизайну истребителя отдала Япония в стремлении создать собственный самолет-невидимку, 28 марта сообщает издание The Japan Times.
Футбол
Крауч о встрече с Роналдо: он пил пиво и держал пепельницу на животе. Меня он не узнал
Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч рассказал, что всегда мечтал сыграть в одной команде с бразильцем Роналдо и поделился воспоминании о встрече с ним.
Общество
Власти Калининградской области закроют досуговые заведения
Постановление о закрытии ряда учреждений и заведений в Калининградской области подписал глава региона Антон Алиханов.
Происшествия
Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу
У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус. Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.
Общество
Биолог оценила российский препарат от коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Общество
В Ухане метро возобновило работу
В китайском Ухане, который стал очагом распространения COVID-19, с сегодняшнего дня метрополитен возобновил свою работу.
Здоровье
В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут
По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 млн рублей
Недавно появилась новость, что супруги приняли решение продать собственный дом стоимостью 140 миллионов рублей.