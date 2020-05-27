Роспотребнадзор потребовал ограничить работу ряда объектов торговли в Чите из-за высоких темпов распространения коронавируса. Об этом 26 мая сообщалось на официальном портале Забайкальского края.

ТЦ, рынкам и сфере услуг запретили работать по выходным в Чите

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