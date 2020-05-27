Общество

Zabnews.ruZabnews.ruТЦ, рынкам и сфере услуг запретили работать по выходным в Чите

Роспотребнадзор потребовал ограничить работу ряда объектов торговли в Чите из-за высоких темпов распространения коронавируса. Об этом 26 мая сообщалось на официальном портале Забайкальского края.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Роспотребнадзор ужесточил ограничения для магазинов в Чите из-за коронавируса

ТАССвчера в 20:56

Власти края готовят документ об ограничении работы объектов торговли

Zabnews.ru00:07

В Забайкалье могут вернуть ограничения из-за вспышки COVID-19

Московский Комсомолец Читавчера в 22:57

Главный санитарный врач Забайкалья объяснила причины новых ограничений на бизнес

Чита.Рувчера в 22:53

Роспотребнадзор разъяснил необходимость возвращения ограничений на торговлю в Забайкалье

Забайкальский рабочий00:26

Роспотребнадзор ограничил работу предприятий в Забайкалье

EastRussiaвчера в 19:31

Роспотребнадзор потребовал ограничить в Чите работу торговли из-за распространения коронавируса

ZAB.RUвчера в 18:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

Экспресс газета 24 мая в 15:39
18
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
2K
Шоу-бизнес

Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети

Известия 01:04
1
Политика

Путин назвал дату шествия «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в России пройдет 26 июля. Такую дату назвал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 08:05
33
Футбол

«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком

Спорт-Экспресс 24 мая в 16:20
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
504
Хоккей

НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов

Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета вчера в 17:15
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,1K
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
4,2K
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 мая

Выздоровели с начала эпидемии 131,1 тыс. человек. В Москве 26 мая от коронавируса умерли 73 человека.
РБК 00:42
23
Политика

Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
30
Здоровье

Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы

Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
31
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
269
Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
873
Общество

В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем

С сегодняшнего дня на территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической.
Регион 64 00:41
40
Происшествия

Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья

Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
5
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
633
Армия и оружие

Кедми объяснил, что будет с США в случае любого военного столкновения с Россией

США опасаются любого военного столкновения с Россией, поскольку знают, что за ним немедленно последует ядерный удар.
Экономика сегодня вчера в 11:20
Общество

Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии

Pravda.Ru вчера в 05:23
229
Игры

Sony обновила сайт PlayStation 5 и рассказала о функциях консоли

Вашингтон, 27 мая 2020, 06:11 — REGNUM Sony обновила сайт PlayStation 5 впервые после его запуска в феврале 2020 года.
REGNUM вчера в 23:11
1
Общество

Росстат заявил о росте безработицы в апреле

«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 15:35
93
Происшествия

В Москве суд продлил арест двум генералам МВД

Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском вчера в 07:32
199
Происшествия

СКР проверит информацию о коронавирусе в камчатской краевой больнице

Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о вспышке заболевания новой коронавирусной инфекцией среди медицинских работников ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского".
Кам 24 00:27
Происшествия

В Алтайском крае зарегистрирована новая вспышка коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, круг выявленных носителей коронавируса значительно расширяется за счёт новых вспышек SARS-CoV-2 в Барнауле.
REGNUM 01:09
2
Общество

В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским

Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания 25 мая в 10:06
532
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01
1,1K
Общество

Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину

Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
РБК 01:16
2
Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 11:38
10
Происшествия

Названа возможная причина пожара в частных домах в Самарской области

Самара, 26 мая 2020, 15:10 — REGNUM Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в одиннадцати частных жилых домах Самарской области.
REGNUM вчера в 08:10
102
Здоровье

В Свердловской области выявлено 4190 заражений коронавирусом

На 26 мая на Среднем Урале у 4190 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 03:52
465
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное