Общество
Zabnews.ruТЦ, рынкам и сфере услуг запретили работать по выходным в Чите
Роспотребнадзор потребовал ограничить работу ряда объектов торговли в Чите из-за высоких темпов распространения коронавируса. Об этом 26 мая сообщалось на официальном портале Забайкальского края.
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В Забайкалье могут вернуть ограничения из-за вспышки COVID-19
Московский Комсомолец Читавчера в 22:57
Главный санитарный врач Забайкалья объяснила причины новых ограничений на бизнес
Чита.Рувчера в 22:53
Роспотребнадзор разъяснил необходимость возвращения ограничений на торговлю в Забайкалье
Забайкальский рабочий00:26
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Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Политика
Путин назвал дату шествия «Бессмертного полка»
Шествие «Бессмертного полка» в России пройдет 26 июля. Такую дату назвал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 08:05
Футбол
«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком
Спорт-Экспресс 24 мая в 16:20
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета вчера в 17:15
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 мая
Выздоровели с начала эпидемии 131,1 тыс. человек. В Москве 26 мая от коронавируса умерли 73 человека.
РБК 00:42
Политика
Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»
Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
Здоровье
Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы
Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем
С сегодняшнего дня на территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической.
Регион 64 00:41
Происшествия
Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья
Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие
Кедми объяснил, что будет с США в случае любого военного столкновения с Россией
США опасаются любого военного столкновения с Россией, поскольку знают, что за ним немедленно последует ядерный удар.
Экономика сегодня вчера в 11:20
Общество
Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии
Pravda.Ru вчера в 05:23
Игры
Sony обновила сайт PlayStation 5 и рассказала о функциях консоли
Вашингтон, 27 мая 2020, 06:11 — REGNUM Sony обновила сайт PlayStation 5 впервые после его запуска в феврале 2020 года.
REGNUM вчера в 23:11
Общество
Росстат заявил о росте безработицы в апреле
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 15:35
Происшествия
В Москве суд продлил арест двум генералам МВД
Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском вчера в 07:32
Происшествия
СКР проверит информацию о коронавирусе в камчатской краевой больнице
Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о вспышке заболевания новой коронавирусной инфекцией среди медицинских работников ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского".
Кам 24 00:27
Происшествия
В Алтайском крае зарегистрирована новая вспышка коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, круг выявленных носителей коронавируса значительно расширяется за счёт новых вспышек SARS-CoV-2 в Барнауле.
REGNUM 01:09
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания 25 мая в 10:06
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01
Общество
Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину
Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
РБК 01:16
Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 11:38
Происшествия
Названа возможная причина пожара в частных домах в Самарской области
Самара, 26 мая 2020, 15:10 — REGNUM Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в одиннадцати частных жилых домах Самарской области.
REGNUM вчера в 08:10
Здоровье
В Свердловской области выявлено 4190 заражений коронавирусом
На 26 мая на Среднем Урале у 4190 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 03:52