Общество

Zabnews.ruZabnews.ruТЦ, рынкам и сфере услуг запретили работать по выходным в Чите

Роспотребнадзор потребовал ограничить работу ряда объектов торговли в Чите из-за высоких темпов распространения коронавируса. Об этом 26 мая сообщалось на официальном портале Забайкальского края.
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Роспотребнадзор ужесточил ограничения для магазинов в Чите из-за коронавируса

ТАСС20:56

ТЦ, рынкам и сфере услуг запретили работать по выходным в Чите

Zabnews.ru20:33

Магазинам в Забайкалье изменили график работы из-за COVID-19

Московский Комсомолец Чита19:04

Роспотребнадзор ограничил работу предприятий в Забайкалье

EastRussia19:31

Роспотребнадзор потребовал ограничить в Чите работу торговли из-за распространения коронавируса

ZAB.RU18:55

Магазины, ТЦ и сфера услуг в Чите не будут работать вечерами и в выходные из-за распространения коронавируса

Забайкальский рабочий18:41

Торговлю и сферу услуг закрыли на будние вечера и выходные в Чите из-за коронавируса

Чита.Ру18:33
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Общество

Росстат заявил о росте безработицы в апреле

«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
RT на русском 15:35
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Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
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Шоу-бизнес

Анита Цой и Анатолий Цой в новом выпуске шоу «Comment Out»

На ютьюб-канале «Чикен Карри» вышел новый выпуск шоу «Comment Out». Его гостями стали музыканты Анита Цой и Анатолий Цой.
Афиша Daily 11:45
Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос 15:58
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Футбол

Финал Кубка Украины 2020 года в Тернополе не состоится

Эпидемия коронавируса, из-за которой были приостановлены все спортивные соревнования на территории Украины, помешала планам Украинской ассоциации футбола (УАФ) провести финал Кубка Украины в Тернополе, который впервые в истории должен был принять матч такого уровня.
Metaratings 13:11
Общество

1438 случаев заражений коронавирусом выявлено в Иркутской области

По сообщению оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения на территории Приангарья COVID-19, в Иркутской области на 27 мая зарегистрировано 1438 заражений коронавирусной инфекцией.
Орда Инфо 22:18
Происшествия

Стихия обрушилась на Ачинск 26 мая

Штормовой ветер и ливень обрушились на Ачинск 26 мая.
ИА Запад24 21:00
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Происшествия

В Кузбассе штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли домов

В Кемеровской области штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли частных домов, сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 26 мая.
Известия 12:49
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Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
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Технологии

Сбой произошел в работе Twitter

Сбой случился в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщают пользователи во всем мире, передает портал Downdetector.
Москва 24 18:41
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о 14 российских истребителях в Ливии

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман на брифинге во вторник, 26 мая, заявил о якобы наличии 14 российских военных самолетов в Ливии.
Известия 21:31
Политика

Шойгу рассказал о выполнении оборонного заказа на фоне эпидемии

Москва, 26 мая 2020, 15:02 — REGNUM Работа по государственному оборонному заказу, несмотря на определённые опасения, идёт в нормальном режиме.
REGNUM 08:02
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Космос

SpaceX впервые запустит астронавтов в космос

Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
Популярная механика вчера в 03:08
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Политика

Трамп пообещал «мощные» меры против Китая

Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Известия 18:40
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру 11:41
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Здоровье

Москвичка попала в больницу и получила восемь штрафов за нарушение самоизоляции

Беременная москвичка Елена получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции в столице, пока лежала в больнице на сохранении.
Мослента 11:30
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Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал «Великая»

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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
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Происшествия

В Красноярске в районе Мичуринского моста затоплена дорога

На улице Семафорная в районе Мичуринского моста из-за ливня подтоплена проезжая часть.
7 канал Красноярск 21:01
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Политика

Путин бросил ручку в ходе совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 20:15
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Общество

Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020

Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы: 3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа - ЕГЭ по русскому языку, 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.
Российская газета вчера в 13:13
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
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Общество

Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов

Компания Easy4 несколько недель назад прекратила подключать абонентов, рассказали РБК три источника на российском телекоммуникационном рынке.
РБК 17:02
Наука

Исследователи в Ухане продолжат изучение вирусов

По поводу вспышки COVID-19 с самого начала существовало много версий. Одна из них – утечка вируса из лаборатории.
ToDay News Ufa вчера в 12:46
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Общество

Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
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Армия и оружие

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

РБК 19:46
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Общество

Резкое похолодание после аномальной жары ожидается в Алтайском крае

С 26 по 29 мая в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность.
Известия вчера в 05:38
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