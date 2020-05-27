Роспотребнадзор потребовал ограничить работу ряда объектов торговли в Чите из-за высоких темпов распространения коронавируса. Об этом 26 мая сообщалось на официальном портале Забайкальского края.

ТЦ, рынкам и сфере услуг запретили работать по выходным в Чите

Общество Росстат заявил о росте безработицы в апреле «В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе. 85

Футбол Финал Кубка Украины 2020 года в Тернополе не состоится Эпидемия коронавируса, из-за которой были приостановлены все спортивные соревнования на территории Украины, помешала планам Украинской ассоциации футбола (УАФ) провести финал Кубка Украины в Тернополе, который впервые в истории должен был принять матч такого уровня.

Общество 1438 случаев заражений коронавирусом выявлено в Иркутской области По сообщению оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения на территории Приангарья COVID-19, в Иркутской области на 27 мая зарегистрировано 1438 заражений коронавирусной инфекцией.

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 2,1K

Технологии Сбой произошел в работе Twitter Сбой случился в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщают пользователи во всем мире, передает портал Downdetector.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о 14 российских истребителях в Ливии Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман на брифинге во вторник, 26 мая, заявил о якобы наличии 14 российских военных самолетов в Ливии.

Космос SpaceX впервые запустит астронавтов в космос Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году. 3

Политика Трамп пообещал «мощные» меры против Китая Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. 41

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Общество Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020 Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы: 3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа - ЕГЭ по русскому языку, 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 4

Общество Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов Компания Easy4 несколько недель назад прекратила подключать абонентов, рассказали РБК три источника на российском телекоммуникационном рынке.