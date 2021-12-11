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ТЭО для завода по производству авиакеросина на Сахалине ждут к концу года

Технико-экономическое обоснование проекта завода по производству авиационного керосина и другого топлива из газового конденсата будет готово к концу нынешнего года.
Сахалин.Инфо
Зампред российского правительства Александр Новак поддержал важное решение в развитии топливно-энергетического комплекса в Сахалинской области.
РИА Сахалин-Курилы
В ближайшее время будет окончательно сформирован проект по строительству инфраструктуры, развитию производства СПГ на Сахалине.
РИА Сахалин-Курилы
По оценкам специалистов, за счет роста экономики потребности в голубом топливе к 2025 году в Сахалинской области возрастут в полтора раза.
SakhalinMedia.ru

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