Сахалин.ИнфоТЭО для завода по производству авиакеросина на Сахалине ждут к концу годаТехнико-экономическое обоснование проекта завода по производству авиационного керосина и другого топлива из газового конденсата будет готово к концу нынешнего года.Сахалин.ИнфоЗампред российского правительства Александр Новак поддержал важное решение в развитии топливно-энергетического комплекса в Сахалинской области.РИА Сахалин-КурилыВ ближайшее время будет окончательно сформирован проект по строительству инфраструктуры, развитию производства СПГ на Сахалине.РИА Сахалин-КурилыПо оценкам специалистов, за счет роста экономики потребности в голубом топливе к 2025 году в Сахалинской области возрастут в полтора раза.SakhalinMedia.ruЧитать далееСвернутьСахалин.ИнфоСахалин.ИнфоВосток-МедиаSakhalinMedia.ruПодробнее о событииВ правительстве страны поддержали строительство завода по производству топлива на СахалинеКомсомольская правда - Сахалин21:15«Свой бензин, свой газ»: на Сахалине построят завод по производству топливаВосток-Медиа19:58Александр Новак одобрил строительство топливного завода на СахалинеРИА Сахалин-Курилывчера в 05:20Александр Новак остался доволен темпами газификации Сахалинской областиSakhalinMedia.ruвчера в 06:30ТЭО для завода по производству авиакеросина на Сахалине ждут к концу годаСахалин.Инфовчера в 06:23На Дальнем Востоке будет построен третий нефтеперерабатывающий заводАмурПРЕССвчера в 09:28Показать ещёОценить19Поделиться