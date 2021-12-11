Автоконцерн АВТОВАЗ выпустит обновленную версию модели LADA Vesta Sport в 2023 году

Сообщество Kviring Drive в социальной сети «ВКонтакте», со ссылкой на свои источники в Lada Sport, рассказало о том, что серийный выпуск Lada Vesta Sport в кузове седан начнется в 2023 году.