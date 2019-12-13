Игры

Cyber.sports.ruCyber.sports.ruTHQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

THQ Nordic анонсировала ремейк первой части Gothic. Gothic Remake находится на начальной стадии разработки.
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Шведская компания
Европейская компания-издатель компьютерных игр. Главный офис THQ Nordic находится в Вене. Компания была создана шведским предпринимателем Ларсом Вингефорсом; её портфель интеллектуальной собственности состоит в первую очередь из продуктов и брендов, скупленных у других крупных издателей. Эти приобретения включают в себя бывшую интеллектуальную собственность компаний JoWooD Entertainment, DreamCatcher Interactive, THQ, Digital Reality и NovaLogic; THQ Nordic также владеет рядом дочерних компаний - студий по разработке компьютерных игр, часть из которых также была выкуплена у других издателей...
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