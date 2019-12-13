Игры

Cyber.sports.ruCyber.sports.ruTHQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

THQ Nordic анонсировала ремейк первой части Gothic. Gothic Remake находится на начальной стадии разработки.
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Геймерам предложили оценить демоверсию ремейка оригинальной Gothic

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THQ Nordic анонсировала ремейк Gothic и уже даёт в него поиграть

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THQ Nordic выпустила демоверсию ремейка Gothic в Steam

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THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Cyber.sports.ru13:21

THQ Nordic выпустила прототип обновлённой Gothic и ждёт отзывов игроков

3DNews16:11
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Новый камерофон тоже может снимать Луну

iXBT.com 22:45
Происшествия

В Приморье возбуждено дело об обмане клиентов оконной фирмы

В Приморском крае возбуждено уголовное дело после обращений клиентов фирмы «Окна Эталон».
RT на русском 22:45
Здоровье

Директор клиники доказательной медицины объяснил неэффективность ОМС

Президент НКО приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал», врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что сейчас ОМС не окупает деятельность поликлиник и всё медицинское обслуживание производится на деньги государства.
Говорит Москва 04:35
Общество

Круглые очки Джона Леннона продали на аукционе

Круглые очки британского музыканта Джона Леннона были проданы на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Газета.Ru 21:25
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
РИА Новости 15:50
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru 12:15
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Политика

Путин назвал недостаточными меры по поддержанию рождаемости

Президент России Владимир Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости в стране недостаточно.
Московский Комсомолец 10:29
Игры

Анонсирована консоль следующего поколения Xbox Series X

Microsoft анонсировала консоль следующего поколения Xbox Series X на церемонии The Game Awards 2019.
Cyber.sports.ru 02:28
Общество

В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Наша версия 04:28
Политика

Верховный суд США отложил до марта рассмотрение дел о налогах Трампа

Верховный суд США постановил перенести на март 2020 года рассмотрение трех дел, которые касаются доступа к финансовой и налоговой отчетности президента Дональда Трампа.
Политическая Экспертиза 20:22
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском 21:03
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 16:38
Общество

В Новом Орлеане введён режим ЧС из-за кибератаки

Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила, что в городе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
RT на русском 22:03
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
REGNUM 19:17
Технологии

В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G

Life.ru вчера в 08:47
Шоу-бизнес

Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Вечерний курьер 05:22
Космос

В РФ разрабатывают средства уничтожения опасных астероидов

News.ru вчера в 08:34
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
РИА Новости 16:47
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Woman.ru 05:15
Происшествия

Останки похищенных полицейских найдены в Мексике

Власти Мексики обнаружили в штате Гуанахуато мешки с фрагментами тел четырех полицейских.
Российская газета 22:23
Футбол

Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть

Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
Чемпионат 13:05
Футбол

Клуб Бекхэма заинтересован в двух игроках «Зенита»

Команда "Интер Майами" заинтересована в трансферах двух игроков петербургского "Зенита", сообщает Miami Herald.
Газета.Ru 20:15
Политика

Белый дом ограничил чиновникам доступ к телефонным разговорам Трампа

Белый дом сократил число лиц, которым разрешено слушать телефонные разговоры Дональда Трампа с другими мировыми лидерами.
Вести.Ru 16:37
Наука

Ученые выяснили естественную продолжительность жизни человека

О подробностях написала ToDay News Ufa. Ученые смоделировали жизнь человека в естественных условиях, чтобы выяснить, сколько он проживет.
ИнфоСМИ 12:29
Энергетика

Нафтогаз снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Нафтогаз в декабре снизил цены на газ для населения Украины на 13% по сравнению с тарифами, действовавшими в ноябре.
Центр энергетической экспертизы 11 декабря в 03:30
Единоборства

Федор Чудинов победил Н’Жикама и получил пояс WBA Gold

ProstoProSport 16:12
Происшествия

На авианосце «Адмирал Кузнецов» обнаружили тело второго погибшего

На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" обнаружено тело второго погибшего при пожаре, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
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Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

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Немецкая компания по разработке компьютерных игр, созданная в 1997 году Алексом Брюггеманном, Штефаном Ноулем, Михаэлем «Майком» Хоге и Томом Пуцки.
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Игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией Epic Games. Первой игрой на этом движке был шутер от первого лица Unreal, выпущенный в 1998 году. Хотя движок первоначально был предназначен для разработки шутеров от первого лица, его последующие версии успешно применялись в играх самых различных жанров, в том числе стелс-играх, файтингах и массовых многопользовательских ролевых онлайн-играх. В прошлом движок распространялся на условиях оплаты ежемесячной подписки; с 2015 года Unreal Engine бесплатен, но разработчики использующих его игр обязаны перечислять 5% роялти от продаж.
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