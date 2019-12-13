Игры
Cyber.sports.ruTHQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
THQ Nordic анонсировала ремейк первой части Gothic. Gothic Remake находится на начальной стадии разработки.
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Гаджеты
Новый камерофон тоже может снимать Луну
Происшествия
В Приморье возбуждено дело об обмане клиентов оконной фирмы
В Приморском крае возбуждено уголовное дело после обращений клиентов фирмы «Окна Эталон».
Здоровье
Директор клиники доказательной медицины объяснил неэффективность ОМС
Президент НКО приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал», врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что сейчас ОМС не окупает деятельность поликлиник и всё медицинское обслуживание производится на деньги государства.
Общество
Круглые очки Джона Леннона продали на аукционе
Круглые очки британского музыканта Джона Леннона были проданы на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Политика
Путин назвал недостаточными меры по поддержанию рождаемости
Президент России Владимир Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости в стране недостаточно.
Игры
Анонсирована консоль следующего поколения Xbox Series X
Microsoft анонсировала консоль следующего поколения Xbox Series X на церемонии The Game Awards 2019.
Общество
В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»
Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Политика
Верховный суд США отложил до марта рассмотрение дел о налогах Трампа
Верховный суд США постановил перенести на март 2020 года рассмотрение трех дел, которые касаются доступа к финансовой и налоговой отчетности президента Дональда Трампа.
Происшествия
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В Новом Орлеане введён режим ЧС из-за кибератаки
Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила, что в городе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
Технологии
В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Космос
В РФ разрабатывают средства уничтожения опасных астероидов
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш
13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Происшествия
Останки похищенных полицейских найдены в Мексике
Власти Мексики обнаружили в штате Гуанахуато мешки с фрагментами тел четырех полицейских.
Футбол
Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть
Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
Футбол
Клуб Бекхэма заинтересован в двух игроках «Зенита»
Команда "Интер Майами" заинтересована в трансферах двух игроков петербургского "Зенита", сообщает Miami Herald.
Политика
Белый дом ограничил чиновникам доступ к телефонным разговорам Трампа
Белый дом сократил число лиц, которым разрешено слушать телефонные разговоры Дональда Трампа с другими мировыми лидерами.
Наука
Ученые выяснили естественную продолжительность жизни человека
О подробностях написала ToDay News Ufa. Ученые смоделировали жизнь человека в естественных условиях, чтобы выяснить, сколько он проживет.
Энергетика
Нафтогаз снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Нафтогаз в декабре снизил цены на газ для населения Украины на 13% по сравнению с тарифами, действовавшими в ноябре.
Единоборства
Федор Чудинов победил Н’Жикама и получил пояс WBA Gold
Происшествия
На авианосце «Адмирал Кузнецов» обнаружили тело второго погибшего
На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" обнаружено тело второго погибшего при пожаре, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.