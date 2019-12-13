Игры

Cyber.sports.ruCyber.sports.ruTHQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

THQ Nordic анонсировала ремейк первой части Gothic. Gothic Remake находится на начальной стадии разработки.
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Геймерам предложили оценить демоверсию ремейка оригинальной Gothic

REGNUMвчера в 15:15

THQ Nordic анонсировала ремейк Gothic и уже даёт в него поиграть

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THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

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THQ Nordic анонсировала ремейк игры Gothic

RuNews24.ru03:42

Олды здесь? THQ Nordic планирует перезапуск культовой «Готики»

Родной город01:54
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Культура

Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина

Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.
Lenta.ru 03:37
Общество

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
РИА Новости 03:18
Происшествия

Из дела об убийстве Шеремета пропали записи с видеокамер

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета был покровитель.
НТВ 04:42
Футбол

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Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 11 декабря в 03:40
Армия и оружие

Силы ПВО на учениях отразили условный массированный авиаудар по Москве

В ходе тренировки по отражению массированного воздушного удара в Московской зоне ответственности сил ПВО подразделения радиотехнических войск (РТВ) обнаружили более 50 сложных воздушных целей.
РБК 03:08
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

Полицейский в Санкт-Петербурге спас двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна пятого этажа, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:37
Происшествия

В одесском колледже завершили работы по ликвидации последствий пожара

"Четырнадцатого декабря в 8.00 (9.00 мск) работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены", - сообщается на сайте.
РИА Новости 04:04
Общество

Акции продавали все, а США против. Китай выкупил у Украины «Мотор Сич»

Китайская компания выкупила более 50% акций крупного украинского производителя авиационных двигателей АО «Мотор Сич», заявил президент компании Вячеслав Богуслаев 13 декабря во время своего визита на предприятие, сообщает информагентство Укринформ.
Красная весна вчера в 12:27
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Спорт

Российские конькобежцы выиграли командную гонку на этапе Кубка мира

РБК 04:51
Происшествия

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
РИА Новости вчера в 20:49
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 00:20
Здоровье

Вода с лимоном спасает от сердечного приступа

Немецкие врачи-кардиологи заявляют, что вода с лимоном способна защитить от сердечного приступа, усталости и повреждения сосудов, пишет Focus.de.
МИР 24 вчера в 18:44
Спорт

WADA не лишит Россию права на проведение Евро-2020

Россия сможет принять у себя Чемпионат Европы по футболу в 2020 году, несмотря на санкции, наложенные исполкомом Всемирного антидопингового агентства.
Комсомольская правда вчера в 12:28
Спорт

«За свой юмор попаду в ад». Ефимова пошутила о санкциях ВАДА

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова пошутила по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в адрес России.
Чемпионат 04:52
Политика

Вашингтон вводит санкции против сотен немецких компаний

По словам экономиста, речь идет примерно о 350 немецких компаниях, главам которых теперь необходимо «беспокоиться о своем бизнесе» из-за того, что энергетические интересы Германии разошлись с интересами США.
Новостной фронт 03:45
Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Происшествия

Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге

Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
Интерфакс 04:23
Политика

Меркель объяснила причину продления антироссийских санкций

Комментируя продление Евросоюзом антироссийских санкций, Ангела Меркель заявила о недостаточном продвижении в урегулировании украинского конфликта.
Деловое.ТВ вчера в 09:14
Политика

Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Накануне.Ru вчера в 05:58
Происшествия

Не оплатившую проезд российскую школьницу заставили попрошайничать

Российскую школьницу заставили попрошайничать после того, как она не смогла заплатить за проезд в маршрутке.
Lenta.ru 04:08
Футбол

«Ливерпуль» – «Уотфорд». Онлайн-трансляция начнется в 15:30

Sports.ru 03:28
Общество

Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
РИА Новости вчера в 05:51
Общество

Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

REGNUM вчера в 10:44
Армия и оружие

Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
Известия 03:11
Наука

Названы вызывающие бессонницу продукты

Известия вчера в 18:59
Наука

38 лет составляет «естественная» продолжительность жизни человека

Австралийские ученые сделали неожиданный вывод о максимальной продолжительности жизни человека.
Ugpressa.ru вчера в 14:21
Экономика

Силуанов положительно оценил реализацию нацпроектов в Татарстане

Глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе прошедшего в Казани заседания совместной коллегии Минфина РТ, УФНС по Татарстану и Управления Федерального казначейства по РТ положительно оценил реализацию национальных проектов в регионе.
Татар-информ 04:40
Игры

Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store

Демоверсия Detroit: Become Human больше не доступна для скачивания в цифровом магазине Epic Games Store.
CyberSport.ru 03:43
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
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Немецкая компания по разработке компьютерных игр, созданная в 1997 году Алексом Брюггеманном, Штефаном Ноулем, Михаэлем «Майком» Хоге и Томом Пуцки.
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THQ Nordic
Шведская компания
Европейская компания-издатель компьютерных игр. Главный офис THQ Nordic находится в Вене. Компания была создана шведским предпринимателем Ларсом Вингефорсом; её портфель интеллектуальной собственности состоит в первую очередь из продуктов и брендов, скупленных у других крупных издателей. Эти приобретения включают в себя бывшую интеллектуальную собственность компаний JoWooD Entertainment, DreamCatcher Interactive, THQ, Digital Reality и NovaLogic; THQ Nordic также владеет рядом дочерних компаний - студий по разработке компьютерных игр, часть из которых также была выкуплена у других издателей...
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