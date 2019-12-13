Игры

Cyber.sports.ruCyber.sports.ruTHQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

THQ Nordic анонсировала ремейк первой части Gothic. Gothic Remake находится на начальной стадии разработки.
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Геймерам предложили оценить демоверсию ремейка оригинальной Gothic

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THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic

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Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

В России назвали число запретивших смартфоны на уроках школ

Васильева назвала число школ, которые выполнили рекомендации министерства, Роспотребнадзора и Рособрнадзора «убрать мобильные телефоны из учебного процесса» — 10628.
Lenta.ru 02:02
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Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
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Генерал РВСН Коннов лишился научной степени за плагиат

Генерал РВСН Алексей Коннов лишился научной степени из-за диссертации, почти полностью списанной у других авторов.
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Необычный симптом рака поджелудочной железы назвали медики

Эксперты называют лишь один признак, по которому можно на ранних стадиях распознать рак поджелудочной железы.
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Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца украинского военнослужащего Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
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Армия и оружие

КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ

В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК.
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Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
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Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12

Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Тарантас Ньюс 12 декабря в 03:01
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова

13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
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Армия и оружие

F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Lenta.ru 01:03
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Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

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Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
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В UFC официально подтвердили бой Нурмагомедова с Фергюсоном

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Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Происшествия

В тюменском наркодиспансере произошел пожар

В наркологическом диспансере в Тюмени произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РБК вчера в 17:33
Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости вчера в 15:25
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В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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Культура

Лещенко объяснился насчёт мата в шоу Галкина

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Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК вчера в 10:41
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
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Хоккей

«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря

Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
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Общество

Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов

Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов.
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Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
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Культура

Мария Шарапова снялась в сериале «Утреннее шоу»

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграла эпизодическую роль в сериале "Утреннее шоу" (The Morning Show).
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Рубль снижается к доллару в начале торгов

На открытии торгов в среду, 11 декабря, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 11 декабря в 02:01
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Немецкая компания по разработке компьютерных игр, созданная в 1997 году Алексом Брюггеманном, Штефаном Ноулем, Михаэлем «Майком» Хоге и Томом Пуцки.
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THQ Nordic
Шведская компания
Европейская компания-издатель компьютерных игр. Главный офис THQ Nordic находится в Вене. Компания была создана шведским предпринимателем Ларсом Вингефорсом; её портфель интеллектуальной собственности состоит в первую очередь из продуктов и брендов, скупленных у других крупных издателей. Эти приобретения включают в себя бывшую интеллектуальную собственность компаний JoWooD Entertainment, DreamCatcher Interactive, THQ, Digital Reality и NovaLogic; THQ Nordic также владеет рядом дочерних компаний - студий по разработке компьютерных игр, часть из которых также была выкуплена у других издателей...
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