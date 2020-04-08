Экономика

ВедомостиВедомостиТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Делистинг пройдет после добровольного выкупа акций, также одобренного советом директоров ТМК. Вице-президент ТМК Владимир Шматович уточнил «Интерфаксу», что уйти с LSE компания планирует в июле. ТМК проведет делистинг по двум причинам, сказал Шматович.
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ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Piter.tv11:16

ТМК уйдет с Лондонской биржи и предложит инвесторам выкупить их акции

РБК10:52

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Ведомости10:08

ТМК проведет делистинг с Лондонской биржи

Rambler News Service10:04

Компания уходит с Лондонской биржи

Коммерсантъ11:16

ТМК уходит с Лондонской биржи

Finam.Ru09:37

ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи

Интерфакс09:36
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Общество

Путин поручил обеспечить спецвыплаты врачам

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время регионам выделят 10 млрд руб. на дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:51
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском 11:13
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
РИА Новости 08:56
Политика

Песков назвал абсурдом идею о возвращении Крыма Украине

Ранее, как писал NEWS.ru, бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор заявили, что пандемия COVID-19 предоставила «неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине и вернуть Крым.
News.ru 05:53
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости 01:47
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ 06 апреля в 16:58
Экономика

ВТО: спад мировой торговли из-за коронавируса может достичь 32%

Падение объема мировой торговли в текущем году может достичь 32% из-за пандемии коронавируса COVID-19, говорится в пресс-релизе Всемирной торговой организации (ВТО).
Коммерсантъ 10:31
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
BFM.ru 05:49
Общество

Собянин призвал признавать людей безработными по облегченной схеме из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом необходимо признавать людей безработными по облегченной схеме.
Газета.Ru 10:57
Общество

Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Как сообщало посольство РФ в США, рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву во вторник смогут вылететь только те россияне, кто направил свои данные на портал Госуслуг.
Интерфакс 00:02
Общество

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
ФАН вчера в 09:39
Армия и оружие

Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации

Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Российская газета вчера в 11:01
Политика

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Политика

Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Lenta.ru 11:28
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости вчера в 16:29
Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Общество

В США от коронавируса чаще умирают афроамериканцы

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс в ходе брифинга заявил, что более 70% умерших от коронавируса жителей региона были афроамериканцами, при этом темнокожие составляют 33% всего населения штата.
News.ru 08:47
Шоу-бизнес

Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей

Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
Paparazzi.ru 08:45
Общество

В Петербурге определились со штрафами для нарушителей режима изоляции

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга определились с размером штрафов за нарушения режима повышенной готовности.
Lenta.ru 08:21
Политика

ЕК рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза (ЕС) продлить ограничения на поездки до 15 мая.
Известия 11:28
Общество

Российским судам продлили ограничения до конца апреля

Верховный суд России продлил действия ограничений в режиме работы российских судов из-за коронавируса до 30 апреля.
Коммерсантъ 06:40
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
Футбол

«РБ»: «Уфа» в одностороннем порядке снизила зарплату игрокам на 70%

Сообщается, что футболистам уфимцев в одностороннем порядке было объявлено о сокращении зарплат на 70 процентов.
Metaratings 11:17
Здоровье

Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Липецкой области

Диагноз «Коронавирусная инфекция» 8 апреля подтверждён у 18 жителей региона, сообщили в администрации Липецкой области.
Kursk.com 03:48
Общество

Путин в третий раз обратился к россиянам

Владимир Путин на совещании с главами регионов обратился к россиянам и рассказал об изменениях в стране.
Утро.ru 08:54
Здоровье

Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса

Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета Брендон Браун оценил популярные средства от коронавируса.
АБН 09:40
Общество

«Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге

Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
Компания 06:44
Общество

Собянин считает, что нельзя приостанавливать строительство в Москве

В столице нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья и крупных проектов благоустройства во время карантина, написал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Газета.Ru 10:56
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
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