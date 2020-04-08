Экономика
ВедомостиТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Делистинг пройдет после добровольного выкупа акций, также одобренного советом директоров ТМК. Вице-президент ТМК Владимир Шматович уточнил «Интерфаксу», что уйти с LSE компания планирует в июле. ТМК проведет делистинг по двум причинам, сказал Шматович.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Общество
Путин поручил обеспечить спецвыплаты врачам
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время регионам выделят 10 млрд руб. на дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»
Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
Политика
Песков назвал абсурдом идею о возвращении Крыма Украине
Ранее, как писал NEWS.ru, бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор заявили, что пандемия COVID-19 предоставила «неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине и вернуть Крым.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Экономика
ВТО: спад мировой торговли из-за коронавируса может достичь 32%
Падение объема мировой торговли в текущем году может достичь 32% из-за пандемии коронавируса COVID-19, говорится в пресс-релизе Всемирной торговой организации (ВТО).
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
Общество
Собянин призвал признавать людей безработными по облегченной схеме из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом необходимо признавать людей безработными по облегченной схеме.
Общество
Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Как сообщало посольство РФ в США, рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву во вторник смогут вылететь только те россияне, кто направил свои данные на портал Госуслуг.
Общество
Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах
В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
Армия и оружие
Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации
Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Политика
Берни Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ
Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
В США от коронавируса чаще умирают афроамериканцы
Губернатор Луизианы Джон Эдвардс в ходе брифинга заявил, что более 70% умерших от коронавируса жителей региона были афроамериканцами, при этом темнокожие составляют 33% всего населения штата.
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей
Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
Общество
В Петербурге определились со штрафами для нарушителей режима изоляции
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга определились с размером штрафов за нарушения режима повышенной готовности.
Политика
ЕК рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая
Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза (ЕС) продлить ограничения на поездки до 15 мая.
Общество
Российским судам продлили ограничения до конца апреля
Верховный суд России продлил действия ограничений в режиме работы российских судов из-за коронавируса до 30 апреля.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Футбол
«РБ»: «Уфа» в одностороннем порядке снизила зарплату игрокам на 70%
Сообщается, что футболистам уфимцев в одностороннем порядке было объявлено о сокращении зарплат на 70 процентов.
Здоровье
Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Липецкой области
Диагноз «Коронавирусная инфекция» 8 апреля подтверждён у 18 жителей региона, сообщили в администрации Липецкой области.
Общество
Путин в третий раз обратился к россиянам
Владимир Путин на совещании с главами регионов обратился к россиянам и рассказал об изменениях в стране.
Здоровье
Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса
Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета Брендон Браун оценил популярные средства от коронавируса.
Общество
«Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге
Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
Общество
Собянин считает, что нельзя приостанавливать строительство в Москве
В столице нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья и крупных проектов благоустройства во время карантина, написал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.