Экономика
ВедомостиТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Делистинг пройдет после добровольного выкупа акций, также одобренного советом директоров ТМК. Вице-президент ТМК Владимир Шматович уточнил «Интерфаксу», что уйти с LSE компания планирует в июле. ТМК проведет делистинг по двум причинам, сказал Шматович.
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Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Энергетика
Мировую добычу нефти предложили сократить на 20 млн баррелей в сутки
Комиссар железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон предложил резко сократить мировую добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки.
Общество
Президент России предложил выплачивать МРОТ безработным
Президент России Владимир Путин предложил финансово поддерживать тех граждан, которые остались без работы и обратились в службу занятости после 1 марта 2020 года.
Общество
Инициаторы «Бессмертного полка» призвали воздержаться от шествия 9 мая
Инициаторы проведения первой акции "Бессмертный полк" в Томске призвали воздержаться от проведения в этом году 9 мая традиционного шествия с портретами фронтовиков и предложили вспомнить солдат в кругу семьи.
Политика
Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко по ряду статей УК
Генпрокурор Украины открыла дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с назначениями судей в 2017 и 2019 годах.
Кино
Режиссер «Хищных птиц» объяснила, почему фильм провалился в прокате
Напомним, фильм о похождениях подружки Джокера стал наименее прибыльным проектом среди всех адаптаций комиксов DC.
Политика
ВТО предписала Украине исполнить решение арбитража по спору с Россией
Сообщается, что 8 апреля 2020 года арбитр, который назначен генеральным директоров ВТО, установил, что Украина должна исполнять решение органов по разрешению споров в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года.
Общество
Скворцова назвала сроки выхода в ситуации с коронавирусом на плато
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 — непростой этап в жизни России.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Путин задумался о сокращении нерабочих дней
7 апреля 2020 года, в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом, Президент страны Владимир Путин поинтересовался у экспертов относительно возможности сократить число нерабочих дней, объявленных в связи с угрозой массового распространения заболевания.
Культура
Полина Гагарина довела до слез маленькую участницу шоу «Голос. Дети»
Решение Гагариной довело Ангелину до слез — девочка расплакалась прямо на сцене.
Общество
В Италии достигнут самый высокий показатель по выздоровевшим за сутки
Общее количество выздоровевших выросло до 26 491 человек, за сутки выздоровели 2099 пациентов, что стало самым высоким показателем по выздоровевшим за время эпидемии.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Происшествия
В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами
В Казани умерла 80-летняя бабушка, у которой 4 апреля мужчина выхватил сумку с продуктами и кошельком.
Общество
Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса
Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке.
Армия и оружие
В Казани началась сборка установочной партии новых Ту-160М2
Выступая во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ, глава военного ведомства рассказал, что на авиазаводе в Казани ведутся работы по восстановлению производства новых стратегических ракетоносцев Ту-160 и уже началось изготовление установочной партии.
Армия и оружие
Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе
Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Политика
Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Экономика
В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России
Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Экономика
Минфин признал один из аукционов по размещению ОФЗ несостоявшимся
Сегодня, 8 апреля 2020 года, Министерство финансов РФ сообщило, что аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Происшествия
Родители бросили грудничка посреди сквера в Саратове
Малыш лежал на земле недалеко от аллеи, его родителей пока так и не нашли, сообщили в региональном управлении СКР.
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал, как Малахов заставил его нарушить карантин
Как известно, 17 марта Лещенко пришел в телестудию по приглашению Малахова и поучаствовал в съемках передачи.
Экономика
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.