Делистинг пройдет после добровольного выкупа акций, также одобренного советом директоров ТМК. Вице-президент ТМК Владимир Шматович уточнил «Интерфаксу», что уйти с LSE компания планирует в июле. ТМК проведет делистинг по двум причинам, сказал Шматович.

Общество Президент России предложил выплачивать МРОТ безработным Президент России Владимир Путин предложил финансово поддерживать тех граждан, которые остались без работы и обратились в службу занятости после 1 марта 2020 года.

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Политика ВТО предписала Украине исполнить решение арбитража по спору с Россией Сообщается, что 8 апреля 2020 года арбитр, который назначен генеральным директоров ВТО, установил, что Украина должна исполнять решение органов по разрешению споров в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

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Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

Политика Берни Сандерс покинул президентскую гонку Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.

Экономика Минфин признал один из аукционов по размещению ОФЗ несостоявшимся Сегодня, 8 апреля 2020 года, Министерство финансов РФ сообщило, что аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам.