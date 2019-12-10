Общество

КоммерсантъКоммерсантъТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
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ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ15:47

На российском телеканале покажут сериал с президентом Украины

Piter.tv15:20

Украинский сериал «Слуга народа» покажет российский телеканал ТНТ

Украина.ру11:20

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли

Дождь15:08

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ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли

ТАСС13:26

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

РБК15:16
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
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