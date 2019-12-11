Сериал "Слуга народа", в котором главную роль исполнил президент Украины Владимир Зеленский, выйдет на ТНТ, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала. Отмечается, что первые три серии телевизионного шоу покажут в среду, 11 декабря.

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Авто Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.

Политика Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий, среди прочего, санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

Общество Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.

Политика Россия и Украина договорились по транзиту газа Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.

Гаджеты В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.

Политика Трамп: улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым отметил, что улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю между странами, следует из сообщения Белого дома.

Политика США ввели санкции против главы грозненского управления МВД За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.