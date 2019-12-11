Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, следует из телепрограммы канала. В пресс-службе телеканала подтвердили ТАСС, что премьера на российском телевидении состоится 11 декабря.

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Шоу-бизнес 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".

Шоу-бизнес Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.