Общество

КоммерсантъКоммерсантъТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, следует из телепрограммы канала. В пресс-службе телеканала подтвердили ТАСС, что премьера на российском телевидении состоится 11 декабря.
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Сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским покажут по ТНТ

Телеканал 360°16:27

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

Ведомости13:31

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ15:47

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

РБК15:16

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли

Дождь15:08

На российском телевидении покажут украинский сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

Эхо Москвы17:15

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли

ТАСС13:26
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