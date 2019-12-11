Общество
КоммерсантъТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, следует из телепрограммы канала. В пресс-службе телеканала подтвердили ТАСС, что премьера на российском телевидении состоится 11 декабря.
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Происшествия
Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате
В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.
Политика
Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".
Футбол
«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.
Политика
Путин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата
Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.
Экономика
На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Футбол
Артем Дзюба: «Одно слово есть — обосрались»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба кратко прокомментировал поражение в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от "Бенфики" (0:3).
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Финансы
Ситуация в экономике РФ в 2020 году будет улучшаться — Bank of America
Эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году.
Общество
Глава Холмского района подал в отставку
По результатам отчета глава Холмского района Алексей Летечин подал в отставку.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA насчет российских спортсменов
Владимир Путин высказался по поводу решения Всемирного антидопингового агентства насчет российских спортсменов.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Технологии
Google представила в России глобальное обновление своего поисковика
Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Наука
В Австралии изобрели телефон для общения людей с жабами
Футбол
«Бавария» готова заплатить за игрока «Шахтера» 50 миллионов евро
«Бавария» нацелилась на полузащитника «Шахтера» Тете. Мюнхенский клуб готов выложить за молодого бразильца 50 миллионов евро.
Общество
Опубликованы топ-9 подарков, которые не стоит дарить на Новый год
Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, какие новогодние подарки могут стать самым худшими в жизни близких и коллег.
Космос
В Adidas планируют первыми протестировать обувь в космосе
Представители Adidas объявили о намерении стать первой в истории компанией, тестировавшей обувь в космосе.
Происшествия
Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге
2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга весной 2017 год, унесшем жизни 15 человек.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.