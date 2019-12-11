Общество
ИзвестияТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Телеканал ТНТ не собирался показывать в эфире больше трех серий сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом рассказали в пресс-службе канала. 11 декабря впервые на российском телевидении появился сериал «Слуга народа».
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Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
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Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
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Лавров считает абсурдным критиковать формат его встречи с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдом критику формата его встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла в закрытом режиме.
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Ученый рассказал об астероидах, способных уничтожить человечество
Астероиды, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в 100 миллионов лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
Происшествия
В зоне поиска пропавшего военного самолета Чили нашли обломки
В зоне поиска пропавшего самолета чилийской авиации Lockheed C-130 Hercules C-130, следовавшего на базу в Антарктиде, обнаружены обломки, говорится в сообщении ВВС Чили.
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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
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Основателем бренда Gordon Murray Automotive является известный автомобильный конструктор Гордон Марри, который работал над множеством дорожных и гоночных машин, а самым известным проектом инженера является культовый суперкар McLaren F1.
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