Общество

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Телеканал ТНТ не собирался показывать в эфире больше трех серий сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом рассказали в пресс-службе канала. 11 декабря впервые на российском телевидении появился сериал «Слуга народа».
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ТНТ больше не будет показывать в эфире сериал «Слуга народа» с Зеленским

Ведомости14:50

ТНТ будет показывать сериал «Слуга народа» на своей онлайн-платформе Premier

ТАСС16:54

ТНТ вырезал шутку про Путина из сериала «Слуга народа» с Зеленским

Газета.Ru16:55

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК16:29

ТНТ больше не будет показывать «Слугу народа» с Зеленским в эфире

Коммерсантъ17:58

«Обычное хамство и образ Путина как врага». Депутат Госдумы посмотрел «Слугу народа» перед премьерой на ТНТ

Дождь15:13

ТНТ продолжит показ украинского сериала «Слуга народа» на своей онлайн платформе Premier

Эхо Москвы18:05
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