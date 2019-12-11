Общество

ВедомостиВедомостиТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский. Из первой серии в трансляции на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина.
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ТНТ отказался от показа сериала «Слуга народа» с Зеленским

Московский Комсомолец15:39

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли

ТАССвчера в 13:26

ТНТ больше не будет показывать в эфире сериал «Слуга народа» с Зеленским

Ведомости14:50

ТНТ вырезал шутку про Путина из сериала «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ13:41

«Обычное хамство и образ Путина как врага». Депутат Госдумы посмотрел «Слугу народа» перед премьерой на ТНТ

Дождь15:13

Российский телеканал ТНТ отказался от дальнейшего показа украинского сериала «Слуга народа»

Эхо Москвы16:03

ТНТ не показал в сериале «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

РБК14:08
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