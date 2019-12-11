Общество
ВедомостиТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский. Из первой серии в трансляции на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина.
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Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин старается, чтобы дочь не чувствовала себя сиротой
Как рассказал Евгений Алдонин, со своей стороны он старается сделать всё, чтобы обеспечить свою дочь достаточным вниманием и заботой.
Происшествия
Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Общество
Солистка группы Roxette умерла от рака
Авто
Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания
По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont) увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.
Политика
Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
Энергетика
Польша после отказа от российского газа будет закупать его в США и ЕС
Варшава объявила, что будет покупать газ в Норвегии, Евросоюзе, а также в США и Катаре.
Футбол
Шамиль Газизов: «Футбол для меня не игра. Это бизнес»
«Уфу» неспроста называют российским «Порту» или «Аяксом», так как каждый год клубу удается провернуть несколько крупных сделок с хорошей прибылью.
Политика
Лавров назвал реакцию Шиффа о его встрече с Трампом абсурдной
Реакция главы комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о встрече российского дипломата с лидером Белого дома Дональдом Трампом является абсурдной.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Происшествия
Обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга вынесли приговор
Напомним, что теракт в Петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года, в нем погибли 16 человек и более 100 оказались ранеными.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Гаджеты
Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30
Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Общество
Blablacar введет плату за сервис в России
Сервис поиска попутчиков Blablacar планирует ввести плату за сервис на российском рынке, компания собирается взимать комиссию за бронирование места в автомобиле и рассматривает вариант с подпиской, рассказал в интервью RNS сооснователь и гендиректор Blablacar Николя Брюссон.
Общество
Праздничный стол на Новый год перестал быть главной статьей расходов
Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Политика
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
Игры
Predator: Hunting Grounds выйдет в апреле 2020 года
Predator: Hunting Grounds выйдет 24 апреля 2020 года.
Космос
Blue Origin провела испытания суборбитального корабля New Shepard
Компания Blue Origin провела в среду в штате Техас двенадцатый испытательный запуск суборбитального корабля New Shepard в беспилотном режиме.
Политика
Кремль не считает урегулированным газовый спор с Украиной
Кремль не считает газовый спор Украины и России урегулированным.
Культура
Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google
Здоровье
Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка
Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.