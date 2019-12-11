Общество
ВедомостиТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский. Из первой серии в трансляции на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
При этом во время трансляции на центральные регионы России из первой серии вырезали шутку про Владимира Путина: во время подбора гардероба и часов по статусу главному герою говорят, что Путин носит часы марки Hublot, на что тот отвечает «Путин – "Хубло"?».Новая газета00:54
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В пресс-службе ТНТ объяснили, почему из эфира убрали «Слугу народа» с Зеленским
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