Общество
ВедомостиТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский. Из первой серии в трансляции на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина.
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Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
Происшествия
В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута.
Футбол
Отчим Кокорина не знает, когда футболист сможет выйти на поле
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Политика
Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, запрещено ли в эфире телеканалов шутить про президента России Владимира Путина.
Игры
Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3
Capcom в рамках нового выпуска State of Play представила ремейк Resident Evil 3. Разработчики показали дебютный трейлер с геймплейными кадрами.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Политика
Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»
Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Здоровье
Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Политика
В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы
Напомним, Борис Джонсон призвал к проведению досрочных всеобщих парламентских выборов для одобрения соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке
Ранее самопровоглашенная республика Косово и Албания отказались послать своих представителей в Швеции на вручение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке - из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.
Армия и оружие
Курсантов военного вуза в России впервые обеспечили служебным жильём
Отмечается, что "для улучшения социально-бытовых и жилищных условий курсантов, заключивших первый контракт о прохождении военной службы, руководством Минобороны России было принято решение о предоставлении жилья из состава ведомственного служебного фонда на время обучения в стенах военных вузов".
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Гаджеты
Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone
Копания Apple официально запускает беспроцентную рассрочку на покупку нового iPhone.
Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.
Общество
СПЧ передал президенту предложения об изъятии родителей из семьи
Как сообщает РБК, общественники составили предложения по реформе системы опеки и семейного устройства людей, которые остались без попечения родителей.
Происшествия
Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
Политика
«Я не лох». Порошенко прокомментировал уголовное дело о госизмене
Ранее президент Зеленский, беседуя с добровольцами у линии соприкосновения заявил: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!»
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Авто
Мэрия Саратова «сэкономит» на покупке иномарок 1,3 миллиона
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.