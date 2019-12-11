Общество

ВедомостиВедомостиТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский. Из первой серии в трансляции на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина.
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Телеканал ТНТ спустя сутки снял с эфира украинский сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

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ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про «Путин — хубло»

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URA.Ruвчера в 12:34

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

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