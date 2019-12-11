Политика
ВедомостиТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский. Из первой серии в трансляции на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Общество
На Новодевичьем кладбище готовятся к прощанию с Юрием Лужковым
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Футбол
Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры
Общество
Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентных пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе
Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу, защитившего Ротару от травли
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Технологии
Эксперт: В мире появилась мода на протестный туризм
Как уже писала газета ВЗГЛЯД, на этом же круглом столе ЭИСИ представил "индекс ключевых протестных выступлений 2019 года".
Армия и оружие
Пентагон сообщил о расширении военного присутствия России в Сирии
В последние полтора месяца военное присутствие России в Сирии увеличилось, заявил министр обороны США Марк Эспер.
Футбол
ФК «Краснодар» улетел на игру с «Хетафе» с опозданием на 8 часов
Политика
Правительство Финляндии возглавила 34-летняя Санна Марин
Марин станет третьей женщиной-премьером в Финляндии и самым молодым главой правительства в мире — ей 34 года.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской
Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Политика
Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям
Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
Общество
Французская реформа дожила до пенсионного возраста
Закон о пенсионной реформе во Франции вступит в силу 1 января 2022 года, объявил в среду премьер страны Эдуар Филипп.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Здоровье
Тест со стулом позволит выявить рак легких
Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
Общество
В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы
Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.