Общество

ВедомостиВедомостиТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский. Из первой серии в трансляции на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина.
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ТНТ больше не будет показывать «Слугу народа» с Зеленским в эфире

Коммерсантъ17:58

ТНТ будет показывать сериал «Слуга народа» на своей онлайн-платформе Premier

ТАСС16:54

ТНТ продолжит показ украинского сериала «Слуга народа» на своей онлайн платформе Premier

Эхо Москвы18:05

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК16:29

ТНТ больше не будет показывать в эфире сериал «Слуга народа» с Зеленским

Ведомости14:50

«Обычное хамство и образ Путина как врага». Депутат Госдумы посмотрел «Слугу народа» перед премьерой на ТНТ

Дождь15:13

ТНТ вырезал шутку про Путина из сериала «Слуга народа» с Зеленским

Газета.Ru16:55
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