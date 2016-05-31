Экономика
REGNUMТОР и СПВ Дальнего Востока до конца 2019 года получат 2 тыс. проектов
Число различных проектов в территориях опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток до конца 2019 года увеличится до 2 тысяч, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Колмар» увеличит инвестиции в строительство обогатительной фабрики «Инаглинская-2» до 44,1 млрд руб. - Трутнев
Интерфакс - Россиявчера в 00:04
Трутнев отметил положительную динамику привлечения инвестиций в ТОРы Дальнего Востока
Якутия 2426 октября в 21:36
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
РИА Новости вчера в 23:04
Политика
В Раде рассказали о возвращении фашизма на Украину
Lenta.ru вчера в 18:39
Экономика
ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России
Девелоперская компания ПИК возглавила рейтинг самых надежных российских застройщиков, составленный Forbes.
РИА Новости 02:56
Происшествия
Девочку-подростка унизительно обыскали в торговом центре
Новости Горного Алтая вчера в 22:07
Космос
Загадка силурийского невымирания: как астероид помог жизни на Земле
Астероиды регулярно влияют на земную жизнь, причем удивительно однообразно.
Naked Science 24 октября в 20:02
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Общество
Торговым сетям массово отказывают в продлении лицензии на продажу алкоголя
Крупные торговые сети получают отказы в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке.
Газета.Ru 03:44
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
RT на русском вчера в 11:55
Космос
Китай запустит возвращаемый лунный зонд в 2020 году
В следующем году Китай запустит возвращаемый лунный зонд "Чанъэ-5", который доставит на Землю образцы лунного грунта.
Российская газета вчера в 06:33
Происшествия
«Аллегро» из Петербурга в Хельсинки встал на границе
Как ранее писала «Мойка78», два автобуса выделили для развозки пассажиров опоздавшего поезда «Аллегро», прибывшего из Хельсинки в Петербург.
Мойка78 02:58
Происшествия
Российская туристка впала в кому в Турции
Российская туристка госпитализирована в больницу турецкой Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга, сообщает в понедельник в фейсбуке Генконсульство РФ в Анталье.
Интерфакс вчера в 09:32
Происшествия
Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге
Роженица из Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома №40.
ТАСС 01:46
Экономика
«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций
Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 03:23
Спорт
WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября
Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 06:29
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Политика
Посол Франции предупредила о закрывающемся окне диалога с Россией
Посол Франции предупредила о закрывающемся окне диалога с Россией.
Piter.tv 03:54
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Происшествия
Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Коммерсантъ вчера в 02:31
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Политика
Посол Турции заявил, что нет нужды в новой операции на севере Сирии
Ранее 23 октября минобороны Турции заявило, что Анкара не видит на данном этапе необходимости в новой операции в Сирии в связи с достижением соглашения с РФ по сирийскому урегулированию.
РИА Новости 03:45
Космос
Новый детектор DESI открывает свои 5000 «глаз» для наблюдений Вселенной
Новый инструмент, установленный на 4-метровом телескопе Mayall, открыл свой массив, состоящий из тысяч оптических волокон («глаз»), для света Вселенной и успешно зарегистрировал излучение, приходящее со стороны далеких галактик.
AstroNews.ru вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Политика
Депутатам партии Зеленского запретили ходить на российское ТВ
Депутаты Верховной Рады Украины от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» решили не участвовать в российских телепередачах.
Lenta.ru 03:13
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Здоровье
Врач назвал причины инсультов у молодых россиян
Плохой сон, малоподвижный образ жизни, курение и острый стресс могут спровоцировать инсульт даже у молодых людей, рассказал РБК ангионевролог, руководитель службы «СТОП-инсульт» Евгений Широков.
РБК вчера в 23:01
Общество
Sony зарегистрировала торговые марки PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10
Компания Sony зарегистрировала торговые марки PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10 в Японии.
Матч ТВ 03:52
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
ТВ Центр 03:18
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30